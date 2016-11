MARATONA: Sul-africano e suázi dominam “10 de Novembro”

ABDENICO Mashaba, da África do Sul, e Nomvula Ntshalintshai, da Suazilândia, foram os vencedores da Corrida 10 de Novembro, que decorreu na manhã de ontem, alusiva aos 129.º aniversário da cidade de Maputo.

Os dois ganharam a prova dos federados com alguma à-vontade, na medida em que cortaram a meta com uma vantagem considerável em relação aos segundos classificados. Abdenico, atleta já bem conhecido no seio do atletismo nacional, visto que tem participado em outras provas, casos da Corrida São Silvestre e Millennium bim, cortou a meta com o tempo de 29,47,34 minutos, enquanto Nomvula fê-lo com a marca de 37,14,19 minutos.

Conforme se previa, assistiu-se a uma prova bem corrida e disputada. O clima fresco que se fez sentir na capital (sem sol) ajudou para que os corredores fizessem uma corrida rápida, algo que se sentiu logo na partida na Avenida 10 de Novembro, defronte ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

Abdenico teve até a meio da prova a forte concorrência dos moçambicanos Alberto Mamba (30,03,56 minutos) e Tonderai António (30,16,80), segundo e terceiro classificados, respectivamente, mas na 24 de Julho, ao passar pela Assembleia da República, começou a ganhar terreno. Cada passo que dava o sul-africano ia se destacando na frente e já na descida da Avenida Albert Luthuli estava bem destacado na frente do pelotão. Uma vantagem que segurou na Avenida 25 de Setembro até cortar a meta na Praça da Independência.

O mesmo aconteceu com a atleta da Suazilândia que apresentou uma maior frescura física, tendo superado as moçambicanas Zeferina Marinho (38,39,87 minutos) e Naira Zuguene (43,20,34 minutos), segunda e terceira classificadas, respectivamente.

Além dos troféus os vencedores foram agraciados com 10 mil meticais.

Já na vertente dos populares o grande vencedor foi Constantino Fondo, com o tempo de 34,29,33 minutos. Em femininos a prova foi dominada por Olga Sofia, com a marca de 46,35,98 minutos.

No atletismo adaptado Hilário Xavela cortou a meta em primeiro com o tempo de 12,48 minutos, enquanto em femininos Maria Muchavo não deixou os seus créditos em mãos alheias, tendo ganho com 13,08 minutos.

Nos cadeirantes Abdul Carimo venceu de forma destacada, estabelecendo a marca de 11,55,22 minutos, enquanto em femininos Sandra Armando foi a mais rápida, com 22,19,77 minutos.

Em veteranos a prova foi ganha em masculinos pelo suázi Mxoilize Dludlu, com o tempo de 36,34,33 minutos, enquanto em femininos ficou na posse de Victoria Joaquim, com a marca de 45,19,79 minutos.

ABDENICO MASHABA: NÃO FOI FÁCIL

“AO contrário do que muitos podem pensar, não foi uma prova fácil. Tive que me esforçar bastante para cortar a meta em primeiro lugar. Os meus opositores deram muita luta”, considerou Abdenico Mashaba.

O grande vencedor afirmou que o clima foi favorável. “Já participei em várias provas em Moçambique e sempre corri sob um calor intenso, mas hoje (ontem) estava fresco, portanto foi bastante favorável. Senti-me à vontade do princípio ao fim da corrida”, comentou, ajuntando que participará nas corridas Millennium bim e São Silvestre.

NOMVULA NTSHALINTSHAI: ESTA VITÓRIA ENCHE-ME DE ALEGRIA

“ESTOU muito satisfeito por ter conseguido esta vitória. Era um dos meus objectivos. Penso que alcancei com todo mérito, pois preparei-me intensamente para que hoje (ontem) cortasse a meta em primeiro lugar”, comentou Nomvula Ntshalintshai.

A atleta suázi afirmou ainda sentiu-se bem ao longo da prova e diz que apesar de ter sentido a pressão das concorrentes sempre esteve confiante e segura na vitória. “Gosto de desafios e de ter adversárias fortes. De certa forma ajudou-me a imprimir maior velocidade. Graças a Deus consegui controlar a corrida e na recta final tive a sensação que esta vitória já não fugia”, afirmou.