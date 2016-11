“Nelson Mandela” leva tudo no Básquete Show

A ESCOLA Secundária Nelson Mandela conquistou, na tarde de sábado, o Torneio Básquete Show, em masculinos e femininos. Em masculinos, “Nelson Mandela” venceu a “Josina Machel” por 45-40, enquanto, em femininos, bateu a “Matola” por 41-34.

Foi na final de masculinos que “Nelson Mandela” sentiu mais dificuldades, visto que, embora tenha entrado bem, saiu no primeiro período a perder por 11-9, depois de ter estado a perder por 5-0.

O segundo período foi bem disputado. Muito equilíbrio. A vantagem de 22-21 para a “Josina” era o espelho do nível equiparado de básquete. As duas equipas saíram para o intervalo e a “Nelson Mandela” regressou mais solta, motivo pelo qual saiu a vencer no terceiro período por 32-27. HeltonTovela, capitão, esteve em grande com belas jogadas e manteve a mesma dinâmica no quarto e último períodos, tendo sido fundamental para o triunfo por 45-40.

De referir que a “Nelson Mandela” conquistou o terceiro título após triunfos em 2014 e 2015.

Quanto à final dos femininos, a “Matola” entrou a ganhar e esteve sempre na frente do marcador, tendo vencido o primeiro período (12-4), segundo (16-14) e terceiro (25-20), mas no último deixou o pássaro fugir.

Foi o primeiro título das meninas da “Nelson Mandela”, que tiveram em Cleide Nguenwa uma das mais desinibidas em campo.

De referir que a música e dança também estiveram presentes e a festa do Básquete Show ficou mais completa com o pavilhão do Desportivo a rebentar pelas costuras, sob olhar atento do Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, convidado especial para a assistir as finais.

JORGE FERRÃO: CONCILIAR O DESPORTO COM OS ESTUDOS

“A MENSAGEM que trago é que é bom conciliar o desporto com os estudos. Os exames vão arrancar e é bom que se concentrem”, disse o Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão.

Ferrão felicitou a todos intervenientes, em particular a mCel, pela iniciativa. “É importante que haja iniciativas como esta. Estes eventos promovem um bom convívio nas escolas e torna-os num espaço para prática do desporto”, disse.

O dirigente afirmou ainda que a tarde de sábado será marcante, não só, porque decorreram as finais do prestigiado evento, mas também por este assinalar 10 anos desde a sua criação, o que fez desse dia ainda mais especial.

CLÁUDIO CHICHE: UM EVENTO DE MOÇAMBIQUE

“ESTE é um evento que se pode considerar ser de Moçambique e não só da mCel, dada a sua magnitude à escala nacional. Mais uma vez trouxe a alegria para todos que estiveram aqui (pavilhão do Desportivo)”, afirmou Cláudio Chiche, administrador comercial da empresa de telefonia móvel.

Disse ainda que o sucesso deste evento reflectiu-se na grande afluência ao pavilhão do Desportivo. “Este espaço foi pequeno para acolher tanta gente. O interesse é grande e penso que todos testemunharam a maturidade organizacional deste torneio”.

CLETO CHISSICO: A UNIÃO FEZ A FORÇA

“O AMBIENTE no seio do grupoda Escola Secundária Nelson Mandela é muito bom. Somos todos bastante unidos, algo que tornou-nos muito fortes dentro de campo”, disse CletoChissico no final do jogo.

Chissico considera que o adversário ofereceu muita resistência e que as suas jogadoras tiveram que se empenhar ao máximo para vencer. “O nosso adversário é muito forte. Mas, conforme disse, acho que a nossa forte união acabou sendo determinante, sobretudo naqueles momentos em que precisámos de manter a concentração”, comentou.

ANA FLÁVIA AZINHEIRA: TODOS ESTÃO DE PARABÉNS

“OS vencedores estão de parabéns, mas quero dizer que todos que participaram neste evento são vencedores. É uma iniciativa de louvar, pois, permite que as crianças estejam ocupadas com o desporto”, disse a vice-ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia Azinheira.

A dirigente incentivou o organizador da prova, no caso a mCel, a continuar a trabalhar com mais força para que se realizem muito mais edições. “Continuem a trabalhar da mesma forma. Evento einiciativa como estes são sempre bem-vindos”, comentou.

CLEIDE NGUENWA: TIVEMOS ATITUDE

“O QUE marcou a diferença foi a nossa atitude em campo. Nunca perdemos a concentração e a vontade de ganhar. Entrámos decididas e nunca confundimos o nosso foco, que passava por vencer”, Cleide Nguenwa, uma das jogadoras em destaque nas campeãs.

A basquetista de 16 anos conta que foi difícil conquistar o primeiro título, mas, ao mesmo tempo, muito saboroso. “Estou desde 2014 a participar no Básquete Show e tive hoje (sábado) o meu dia mais feliz. A forma determinada como vencemos o jogo valoriza o nosso trabalho”, defendeu.

HELTON TOVELA: É UMA SENSAÇÃO MUITO BOA

“É uma sensação muito boa, diria mesmo indescritível ser tricampeão. Penso que vencemos com todo o mérito”, disse Helton Tovela, poste e capitão da “Nelson Mandela”, a melhor unidade na final.

Helton disse estar muito feliz por ter sido o seu último jogo no Básquete Show. “No próximo ano já não poderei jogar devido à idade, mas estou feliz por ter despedido da melhor maneira”, afirmou.

SÉRGIO JÚLIO: TREINÁMOS DESDE JANEIRO

“ESTAVÁMOS a treinar desde Janeiro. Ao contrário das outras escolas, nós começámos a projectar os treinos no fim de cada prova para que em Janeiro iniciemos com a nossa preparação. Portanto, o segredo da nossa vitória assenta-se basicamente no trabalho”, afirmou Sérgio Júlio, treinador da equipa masculina da “Nelson Mandela”.

O treinador diz que já está a pensar em conquistar o “tetra” e que já tem jogadores com qualidade para renovar a equipa. “Apenas dois jogadores permanecerão e os outros sairão devido a idade”.

Ivo Tavares