NUM AMIGÁVEL NO ZIMPETO: “Mambas” e Bafana-Bafana hoje à noite!

É JÁ esta noite (a partir da 19:00 horas) que a Selecção Nacional de futebol recebe a sua congénere da África do Sul, no Estádio Nacional do Zimpeto, para o jogo amigável inserido na data-FIFA e que portanto servirá para a rodagem das duas equipas para os compromissos internacionais.

Os “Mambas” partem para este encontro depois da derrota frente ao Quénia, no último sábado, em Nairobi, por 1-0, em partida também inserida na data-FIFA.

Enquanto os “Mambas” procuram potenciar as suas fileiras, uma vez afastados de todas as competições da CAF e da FIFA, a África do Sul continua engajada na campanha para o Mundial Rússia-2018 e está feliz depois da vitória diante do Senegal, por 2-1, no último sábado, isto para o Grupo D de apuramento para o maior evento futebolístico planetário.

Os “Bafana-Bafana” estão igualados em pontos com Burkina-Faso (quatro), que lidera a série devido à vantagem no “goal-average”.

Apesar de objectivos diferentes, o discurso é o mesmo para ambas as partes. Este embate é encarado com muita seriedade. Os “Mambas”, que nunca venceram os Bafana-Bafana, querem quebrar o jejum, enquanto os sul-africanos pretendem manter o estatuto de que gozam em relação ao adversário e reforçaram a sua capacidade ao nível do plantel repleto de jogadores muito jovens e que procuram espaço na selecção.

Para os “Mambas”, esta é mais uma oportunidade para dar continuidade ao trabalho visando a restruturação do conjunto no que diz respeito às faixas etárias e melhor enquadramento dos atletas que se notabilizam no seio do grupo também repleto de jogadores muito jovens.

Os dois selecionadores não falam de resultados, mas querem fazer deste jogo um momento para reforçarem a capacidade produtiva e confiança nos seus conjuntos.

Para já, o seleccionador nacional, Abel Xavier, poderá apostar na equipa que alinhou no Quénia. Porém, porque se trata de um jogo para o qual a finalidade é testar o conjunto, as opções variarão em função das respostas que os jogadores forem a dar ao longo do prélio. Aliás, a vitória não está posta de lado, enquanto desejo que não é satisfeito há bastante tempo.

Salientar que para este “amigável, cuja equipa de arbitragem é toda ela da vizinha Suazilândia, a Federação Moçambicana de Futebol estabeleceu como preçários de entrada 100 e 200 meticais, respectivamente para as bancadas sol e sombra.

JEITOSO, “CENTRAL” DOS “MAMBAS”: SOMOS OBRIGADOS A GANHAR

O “CENTRAL” Jeitoso, um dos “capitães” da Selecção Nacional, defendeu que, apesar de o jogo ser amigável, os “Mambas”, sendo anfitriões, têm obrigação de ganhar. E salientou que a vitória passa por evitar cometer erros.

Quanto à equipa, o defesa do Ferroviário de Maputo disse que há uma vontade expressa de que é preciso virar a página nos jogos com a África do Sul, o que passa por vencer este embate.

“Estamos a encarar este jogo com todo o respeito. A motivação no grupo é maior e queremos mudar a situação ganhando”, referiu.

ABEL XAVIER, SELECCIONADOR NACIONAL: POTENCIAR A EQUIPA SEM DESCURAR O RESULTADO

O SELECCIONADOR Nacional de futebol, Abel Xavier, disse que a tónica é a mesma para os jogos que os “Mambas” efectuarão nesta fase de preparação para os próximos compromissos, nomeadamente ter uma equipa a um nível competitivo aceitável, dificultando todos os adversários que aparecerem pela frente.

Portanto, a estratégia será a mesma diante dos sul-africanos, sem colocar de lado a vitória que é importante para elevar a confiança e ambição na equipa. Sendo a África do Sul um adversário mais forte que o Quénia, Abel Xavier vai apostar em todos os trunfos de que dispõe, com destaque para a nata jovem.

“A vinda dos sul-africanos (na sua máxima força) para competir connosco é um dado muito gratificante e de grande simbolismo. Trata-se de um adversário que merece respeito e isto quer dizer que, para além de querer competir, também nos respeita. E obviamente temos dois objectivos distintos, sendo que a África do Sul está a competir para o objectivo oficial e que espero que consiga, que é a qualificação para o Mundial-2018. Nós estamos a competir com a finalidade de potenciar a equipa em crescimento competitivo com adversários que nos enriqueçam em termos de informação e obviamente que o resultado é relevante porque é ele que vai credibilizar todo o processo de crescimento da equipa e de auto-confiança do meu grupo de trabalho”, comentou Abel Xavier, que antevê um jogo extremamente competitivo.

O técnico dos “Mambas” anotou que tudo foi feito para melhorar os aspectos do jogo com o Quénia. “Penso que tivemos uma exibição onde a organização esteve intacta. As alterações feitas no decorrer do jogo fizeram com que dominássemos os 60 minutos da partida e é este tempo que queremos nos agarrar frente aos sul-africanos e espero que seja um bom jogo e que estejam em campo três grandes equipas para proporcionarem um bom espectáculo de futebol aos nossos adeptos”, frisou.

THULANI HLATCHWAYO, “CAPITÃO” SUL-AFRICANO: NADA DE AMIZADE NO CAMPO

O “CAPITÃO” sul-africano, Thulani Hlatchwayo, foi ousado na abordagem sobre o jogo desta noite ao afirmar que a partida é amigável, mas os Bafana-Bafana não vão levar a amizade para o campo.

“Como disse o nosso treinador, não existe um jogo amigável nos jogos internacionais. Estamos bem inspirados depois de vencer o Senegal. Vamos respeitar o adversário, mas não abdicaremos do objectivo de ganhar”, avisou.

O “central” sul-africano é curiosamente colega de equipa de Dominguez e foi, por sinal, o marcador do penalte que foi determinante para a vitória dos Bafana-Bafana frente a Senegal.

Chamado a comentar se estaria à altura de “marcar” Dominguez, disse que ele e o “maestro” dos “Mambas” são amigos e conhecem-se mutuamente. Mas anotou que sabe que não pode cruzar o seu caminho porque tem noção das consequências que isso pode ter. “Ele deve ficar longe de mim”, enfatizou.

OWER GAMA, TÉCNICO-ADJUNTO DOS BAFANA-BAFANA: VAMOS ENCARAR O JOGO COM MUITA SERIEDADE

O TÉCNICO-adjunto dos Bafana-Bafana, Ower Gama, disse que o jogo com os “Mambas” será encarado com muita seriedade, pois faz parte dos planos de qualificação para o Mundial-2018.

Este é o motivo pelo qual os sul-africanos estão na máxima força, trazendo um plantel de 24 jogadores, maior parte dos quais procuram espaço na selecção.

Owen Gama afirmou, adiante, que é com muito prazer que os Bafana-Bafana vêm competir em Moçambique, porque se trata de selecções de dois países irmãos. Para além disso, está o facto de muitos jogadores moçambicanos jogarem na África do Sul.

“Temos aqui jogadores que estiveram no Senegal e um grosso número de jovens que procuram espaço na equipa. Portanto, estamos a preparar o resto da nossa campanha para o Mundial e é importante vemos o que temos em termos de opções para continuar a fortalecer a nossa selecção”, ajuntou.

O técnico sul-africano revelou ainda, que tal como Moçambique, decorre na selecção sul-africana o processo da reestruturar da equipa e que havia, por isso, muita disputa do espaço dentro do grupo.

“Portanto, é mais um jogo cujo objectivo é continuar a explorar a capacidade e qualidade dos nossos jogadores”, repisou.

Dando uma breve avaliação aos “Mambas”, o técnico sul-africano comentou que se trata de uma equipa em evolução que promete muito no futuro.

