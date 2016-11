NKUTUMULA NA VISITA AOS CAMPEÕES DO BÁSQUETE SHOW: Vocês são uma referência

O MINISTRO da Juventude e Desporto, Alberto Nkutumula, visitou ontem a Escola Secundária Nelson Mandela, onde congratulou as equipas masculina e feminina de basquetebol pela conquista da décima edição do Básquete Show.

Dirigindo-se aos campeões, Alberto Nkutumula começou por dizer que tem na “Nelson Mandela” uma referência no desporto.

“Temos nesta escola uma boa referência pelo seu desempenho. Nós como Governo, através do Ministério da Juventude e Desporto, temos o dever de nos aproximar daqueles que são exemplos. Existem clubes, mas nós queremos que também as escolas sejam colectividades, que compitam com o Maxaquene, Ferroviário e Desportivo, também sejam campeões”, disse, acrescentando que foi aprovada uma estratégia que tem a ver com o desporto na escola. “Queremos competitividade entre as escolas. Se houver mais a fazerem um bom trabalho, também sejam campeões”, comentou.

O titular da pasta da Juventude e Desporto comentou que o modelo de desenvolvimento do desporto escolar deve passar por etapas. “Deve haver, primeiro, uma competição entre turmas e posteriormente sair uma selecção. Depois segue-se uma competição entre escolas, passando em seguida por uma distrital, provincial e nacional”, avançou.

Alberto Nkutumula lançou um desafio aos basquetistas da escola no sentido de serem campeões nos jogos escolares-2017 pela província de Maputo. “Vou lançar-vos um desafio. Quero ver-vos a serem campeões nos jogos escolares, em Gaza, representando a província de Maputo. Se forem vencedores vou dar um prémio especial a cada um”, frisou, reiterando que o desenvolvimento do desporto nacional passa pelas escolas.

Falando em representação dos campeões em masculino e feminino, Donaldo e Cleide, respectivamente, disseram estar felizes e honrados pela presença do ministro e prometeram continuar a trabalhar, tendo desde já solicitado apoio para participarem no torneio internacional em Joanesburgo, em 2017.

No final da cerimónia houve ainda espaço para o ministro brindar com os campeões e ainda para demonstrar algumas habilidades para o basquetebol. Nkutumula travou um “desafio” com o capitão da “Nelson Mandela”, Elton, tendo sido o primeiro a encestar, tendo arrancado uma enorme salva de palmas.