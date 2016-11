TAÇA DOS CAMPEÕES AFRICANOS DE BÁSQUETE: Sobe para dez o número de participantes

O ETOILE Filante de Togo e INSS da República Democrática do Congo juntaram-se às oito equipas que já haviam sido anunciadas na semana passada como participantes na Taça dos Campeões Africanos de basquetebol em seniores femininos-2016, prova que decorrerá na capital do país a partir de sábado, dia 26 de Novembro até 3 de Dezembro.

Estão assim confirmadas 10 equipas, são elas: Ferroviário de Maputo, anfitrião, Inter Clube de Luanda (Angola), 1.º de Agosto (Angola), GS Petroliers (Algéria), KPA (Kenya), First Bank (Nigéria), USIU Flames (Kenya), Etoile Filante (Togo), MB2ALL (Madagáscar), Etoile Filante de Togo e INSS da República Democrática do Congo

Nos próximos dias é possível que o número suba para 12, o limite de participantes estabelecido pela FIBA-África.

A POLITÉCNICA AGUARDA RESPOSTA DA FIBA

A Politécnica, terceira classifica no último “Nacional”, submeteu, através da Federação Moçambicana de Basquetebol (FMB), uma carta-pedido à FIBA-África para participar na prova, de modo a fechar uma das lacunas existentes. De referir que 12 equipas deviam participar, mas até ao momento apenas 10 confirmaram.

As universitárias aguardam a resposta da FIBA, sendo que a sua aprovação está também dependente do surgimento de mais uma equipa interessada em participar, na medida em que a agremiação que gere a modalidade no continente africano não quer que a competição tenha um número ímpar de equipas.

1º DE AGOSTO E KPA AS PRIMEIRAS A CHEGAR

A campeã africana, 1º de Agosto de Angola, e KPA do Quénia, eram esperados na noite de ontem. Nota de realce, na equipa angolana para o regresso da basquetista moçambicana, a poste, Leia Dongue (Tanucha), considerada a Jogadora Mais Valiosa (MVP) nos últimos dois africanos. Tanucha, como é conhecida nos meandros desportivos, jogará emprestada, visto que no final da época passada a equipa “militar” vendeu-a à equipa espanhola do Al-Qazeres Extremadura que por sua vez emprestou-a apenas para ajudar o 1º de Agosto a lutar pelo “tri”.

BILHETES A 50 E 100 METICAIS

Entretanto, os bilhetes para este evento serão comercializados aos preços de 50 e 100 meticais. Na fase de grupos, a primeira etapa da prova, estarão a 50 e quando a prova começar a “aquecer”, isto a partir dos quartos-de-final, os espectadores terão que desembolsar 100 meticais.

Espera-se que se registe uma boa moldura humana no pavilhão do Maxaquene.

“CADETRAL” APETRECHADA

O PAVILHÃO do Maxaquene, a também conhecida catedral do basquete, beneficiou durante uma semana de obras de reabilitação para acolher com todo requinte a Taça dos Campeões Africanos.

A iluminação foi melhorada, a pintura renovada e o piso melhorado, obras de restauração que darão maior conforto aos espectadores e permitirá aos intervenientes terem uma melhor prestação.

O sistema de iluminação estava num estado preocupante, se se atender que algumas lâmpadas estavam fundidas, facto que condicionava a visibilidade dos jogadores e até dos árbitros.

Sendo a Taça dos Campeões, uma prova organizada pela FIBA-África, as exigências são ao mais alto nível, o que obrigou de certa maneira para os trabalhos de melhoramento do pavilhão, a todos os níveis, fossem realizados.