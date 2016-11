TAÇA DOS CLUBES CAMPEÕES: Festa do básquete africano arranca hoje

ARRANCA hoje na capital do país, mais concretamente no pavilhão do Maxaquene, a Taça dos Clubes Campeões Africanos de seniores femininos com a participação de 10 equipas, sendo de destacar a inclusão, à última hora, da formação moçambicana da A Politécnica por desistência do campeão da República Democrática do Congo, o INSS.

O evento arranca esta tarde, a partir das 16.00 horas, com o embate entre as formações do FAP dos Camarões e KPA do Quénia e depois segue-se, a partir das 18.00 horas, a cerimónia de abertura com a presença das 10 equipas no piso da “cadetral” da bola-ao-cesto. Às 19.00 horas está agendado o embate do dia que irá opor o Ferroviário de Maputo, campeão nacional, ao Interclube de Luanda, jornada inaugural do Grupo “A”.

É na equipa “locomotiva” que estão depositadas grandes esperanças de conquistar o título africano. Aliás, para tal a Direcção garantiu quatro reforços, duas americanas, Rachel Mitchel (poste) e Brea Morgan Edwards (extremo-poste), e duas moçambicanas, Elizabeth Pereira (base) e Dionilde Cuamba(extremo-poste). Com estes reforços e ainda as experientes internacionais moçambicanas, Odélia Mafanela, Inguivild Mucauro, Ruth Muianga e Anabela Cossa, as campeãs nacionais contam em destronar o 1.º de Agosto do trono, detentora do título, e ainda superar a concorrência do Interclube de Luanda, que conquistou o ceptro em 2014 e 2013. As equipas angolanas serão a verdadeira barreira para as “verde-e-brancas”. O domínio total nas últimas três edições espelha o quão evoluiu o básquete feminino angolano, outrem dominado apenas pelos masculinos.

Contudo, o básquete moçambicano feminino, a nível de clubes, tem tradição e merece todo o respeito. Por cinco vezes, as equipas nacionais já ergueram o tão desejado troféu: Liga Desportiva de Maputo (2012); Desportivo de Maputo (2007 e 2008), Académica (2001) e Maxaquene (1991).

O Ferroviário quer ser a sexta colectividade a sagrar-se campeã, contando para tal com o apoio dos adeptos que devem acorrer em bom número ao pavilhão do Maxaquene.

De referir que os moçambicanos guardam boas recordações da última vez que albergaram um campeonato do género, visto que em 2007 o Desportivo de Maputo fez a festa na capital do país ao bater, na final, o 1.º de Agosto. Oxalá, os “locomotivas” sejam capazes de repetir essa façanha seja frente a turma “militar” angolana ou diante de qualquer outro adversário.

A POLITÉCNICA NO GRUPO DO 1.º DE AGOSTO

A Politécnica, convidada pela FIBA-Áfricana para colmatar a vaga deixada em aberto pelo INSS da RD Congo, ficou inclusa no Grupo “B”, juntamente com a campeã 1.º de Agosto.

No entanto, amanhã ficará a saber o seu primeiro adversário no jogo inaugural.

As “universitárias” foram terceiras classificadas no último “Nacional” e seguramente que quererão obter uma classificação digna, sendo pouco provável que lute pelos lugares de pódio.

GRUPO A

Ferroviário de Maputo (Moçambique)

Interclube de Luanda (Angola)

KPA (Quénia)

Etoile Filant (Togo)

FAP (Camarões)

GRUPO B

1.º de Agosto (Angola)

Fist Bank (Nigéria)

A Politécnica (Moçambique)

GSP (Argélia)

USU (Quénia)

CALENDÁRIO DE JOGOS

Hoje

16.00 horas: KPA (Quénia)-FAP (Camarões)

18.00 horas: Cerimónia de abertura

19.00 horas: Ferroviário (Moçambique)-Interclube de Luanda (Angola)