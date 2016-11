TAÇA DOS CLUBES CAMPEÕES EM BÁSQUETE FEMININO: Ferroviário baqueia na estreia

O FERROVIÁRIO de Maputo teve um mau arranque na Taça dos Clubes Campeões Africanos em Basquetebol Feminino ontem à noite, no Pavilhão do Maxaquene, ao perder frente ao Interclube de Luanda, por 57-43.

Apesar de muito esforço e forte apoio do público que acorreu em número considerável à catedral do basquetebol moçambicano, a equipa campeã nacional acusou falta de concentração na primeira parte, o que a fez cometer muitas falhas tanto no aspecto defensivo, como no ofensivo.

Experiente e com alta capacidade técnico e táctico, para além de estrategicamente forte nos seus sistemas defensivo e ofensivo, o Interclube não só criou oportunidades para finalizar, como também soube controlar em grande medida as manobras do adversário, que ficou retido na “teia” montada longo à entrada do grande círculo angolano.

A equipa angolana não admitiu brincadeiras à entrada da zona dos nove metros e muito menos facilitou nas poucas vezes que o Ferroviário conseguiu assaltar a zona da finalização e muito menos as tentativas de encestar próximo do garrafão, tanto pela frontal, como também pelos flancos. Isto resultava em virtude da excelente leitura e rápida reacção aos movimentos “locomotivas”, bloqueando em grande parte as tentativas de penetração e lançamentos na zona dos dois pontos.

A velocidade que empreendia na abordagem do seu jogo, tanto a defender, bem como a atacar, foi decisiva para o alcance dos seus objectivos em campo, nomeadamente quebrar o ritmo do jogo das “locomotivas”, obriga-las a pensar mais e perturbando desse modo a sua concentração. Foi assim que se assistiu nos primeiros dois períodos a um Ferroviário baralhado nas suas ideias, muito menos articulado e com dificuldades de ensaiar jogadas bem acertadas face à pressão que sofria das angolanas e a obrigação que tinha de fazer vincar o facto de jogar em casa.

Perdia muitas bolas e muitas vezes surpreendido quando se preparava para sair da sua zona com desarmes tão proibidos em jogos desta natureza. Por outro lado, o Interclube revelou-se muito perigoso a descer em contra-ataque e foi acertando no cesto, arrancando, ao fim da primeira metade (20 minutos), a vantagem de 16 pontos (30-14).

A diferença entre os dois conjuntos residiu, acima de tudo, na forte mobilidade das angolanas e eficácia nos movimentos e passes em direcção à zona finalização, para além capacidade individual de alguns dos seus atletas e que foi determinante nas acções ofensivas da equipa. A flexibilidade com se debatia na abordagem do seu jogo permitiu também às angolanas a rápida reposição defensiva, interpelando os movimentos do adversário, antecipando ou interceptando algumas iniciativas em contra-ataque das “locomotivas”.

O Ferroviário tinha, por seu turno, o seu jogo mais baseado no colectivo, tendo apenas em Anabela Adriana a jogadora mais criativa e muita ousada no ataque, tendo sido a responsável pelos triplos que ajudaram em grande medida a equipa a reduzir a desvantagem já no decurso da segunda parte do jogo.

Aliás, enquanto difícil era marcar na zona dos dois pontos, muitos mais foi acertar fora do grande círculo, situação que contribuiu para a ansiedade tomasse tao cedo conta das hostes “locomotivas” perante várias tentativas de reduzir a vantagem que ia engordando com o andar do tempo a favor do Interclube, que tinha em Pauline, Nadir e Italee as pedras mais preciosas.

RESISTÊNCIA NO ARRANQUE DA SEGUNDA METADE

Três triplos de Anabela Adriana espevitaram as “locomotivas” para uma batalha que se exigia para, primeiro, defender o seu estatuto de campeã e anfitriã e, segundo, reduzir a gorda vantagem que as angolanas levaram ao intervalo. Para o efeito, era necessário estancar a ofensiva angolana o que passava pelo controle dos seus movimentos e dificultar as tentativas de finalização junto do garrafão, pressionando o adversário quando na posse de bola.

Para além da melhor circulação, a equipa moçambicana revelou-se atrevida. Porém, enquanto astuta, a equipa angolana foi conseguindo, porém, acertar no marcador elevando a vantagem, ao fim do terceiro período, para 45-29.

Embora com um ritmo mais equilibrado e já a dar resposta à grandeza do Interclube, com a melhoria sobretudo no aspecto ofensivo, foi difícil parar a turma angolana que tinha em Pauline, o esteio da equipa tanto a defender, bem como a atacar. Ela que admitia poucas brincadeiras, no último reduto angolano, empurrava a equipa para ataque finalizando quando pudesse. Deu muito trabalho às postes moçambicanas, arrancando muitas faltas junto do garrafão, isto em virtude da sua altura.

A reação de Anabela Adriana - fez mais dois triplos já na recta final - ajudou a equipa a atingir os 40 pontos, acrescidos de dois de Cecília Vicenta, isto a segundos do fim. Vitória angolana por 57-42 e um bom arranque do Interclube, que, na qualidade de vice-campeã, em visto com um dos favoritos, à semelhança da campea 1º de Agosto, também de Angola.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIO DE MAPUTO – Ornélia Pérola, Odélia Eusébia, Rachel Alana, Anabela Adriana e Ingvild Mucauro. Alinharam ainda Elizabeth Adelino, Vilma Palmira, Rute Elias, Ana Suzana, Dulce Luís, Cecília Vicenta e Brea Morgan.

INTERCLUBE DE LUANDA - N. Pauline, Ngledula Filipe, Sequola Antrice, Italee M e Astrida Tumba. Alinharam ainda Merciana Fernandes, Rosemira D, Nadir Manuel, Felizarda Jorge, Angelina Paulo, Luzia Adão e Emanuela Fernandes.

QUE HAJA “FAIR-PLAY”- ANA FLÁVIA AZINHEIRA, NA ABERTURA DO EVENTO

A VICE-MINISTRA da Juventude e Desporto, Ana Flávia Azinheira, apelou ontem para os jogos da Taça dos Clubes Campeões de Basquetebol em seniores femininos decorram num ambiente de “fair-play” e desejou boa sorte aos participantes. A governante falava na cerimónia de abertura do evento, que decorreu no pavilhão do Maxaquene, na cidade de Maputo.

A abertura da taça africana foi marcada por momentos desportivos culturais, nomeadamente a exibição do talento pela pequenada, com a demonstração do “ABC” do basquetebol. Este acto foi antecedido pela actuação ao som da música moçambicana das “cheerleaders” e entoação do hino nacional perante uma forte moldura humana que se seguiu ao pavilhão para testemunhar o arranque do evento e apoiar o Ferroviário de Maputo no jogo inaugural frente ao Interclube de Luanda.

SALVADOR NHANTUMBO