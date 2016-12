Moçambola 2017 em sorteio esta noite

DECORRE a partir das 18.00 horas, de hoje, na sede da Federação Moçambicana de Futebol, o sorteio dos jogos que vão compor a disputa da mais importante competição nacional em futebol, o Moçambola 2017.

Estarão presentes na cerimónia, os representantes das 16 equipas que compõem o certame, incluindo a formação do AD Macuácua que participa pela primeira vez, para além do regresso da UD Songo e do Textáfrica de Chimoio.