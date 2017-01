Costa do Sol, Fer. Nampula e Chibuto em acção

O COSTA do Sol, Ferroviário de Nampula e Clube do Chibuto abrem hoje as “oficinas” tendo em vista a época futebolística 2017. Com este trio sobe para 11 o número de equipas, que actuam no Moçambola já em actividade, depois do Ferroviário da Beira (campeão), União Desportiva do Songo (vice-campeão), Ferroviário de Maputo, Liga Desportiva de Maputo, Maxaquene, Textáfrica, UP de Lichinga e AD de Macuácua terem iniciado a preparação. Leia mais