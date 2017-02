TAÇA DE HONRA: Liga Desportiva vence e isola-se no comando

A LIGA Desportiva isolou-se na liderança da Taça de Honra da Cidade de Maputo, depois de bater o Maxaquene, sábado, por 2-0, em partida da segunda jornada da competição.

Os “muçulmanos” passaram a somar seis pontos, após duas vitórias em igual número de jogos, mais dois que o Costa do Sol, que segue na segunda posição com quatro.

No sábado, os “canarinhos” não foram para além de um empate a uma bola frente ao Ferroviário. No jogo realizado no Estádio da Machava, o Costa do Sol adiantou-se no marcador ainda na primeira parte por intermédio de Isac, na transformação de uma grande penalidade.

O Ferroviário entrou mais forte na segunda metade, tendo igualado o encontro por intermédio de Mário.

Para os “locomotivas”, o empate significou apenas o primeiro ponto, isto porque na primeira jornada haviam perdido frente à Liga Desportiva por 0-2.

Na próxima ronda, a última, o Maxaquene bate-se com o Ferroviário e o Costa do Sol defronta a Liga Desportiva, naquele que será o jogo do título. Para os “muçulmanos”, basta um empate para erguerem o “canecão”, enquanto aos “canarinhos” apenas a vitória interessa.

O Ferroviário e o Maxaquene estão fora da corrida pelo título.