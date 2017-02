Equipa do Governo vence Corpo Diplomático

A EQUIPA do Governo venceu ontem o Corpo Diplomático acreditado em Moçambique por 5-3 em jogo que teve lugar no campo da Costa do Sol em Maputo. A partida inseria-se no projecto “Desporto e Cidadania”, promovido pelo Instituto Nacional do Desporto (INADE) que visa envolver os membros do governo central e equipas representantes de vários segmentos sociais, económicos e políticos do país.

O jogo contou com a presença do Chefe do Estado, Filipe Jacinto Nyusi que usou a braçadeira de “capitão” e de outros dirigentes, casos do Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho de Rosário, Carlos Bonete, Oldemiro Balói, Alberto Nkutumula, Celso Correia, Ana Flavia Azinheira e Osvaldo Petersburgo.

Da parte do Corpo Diplomático alinharam em campo embaixadores, cônsules e outros funcionários seniores acreditados no país.

