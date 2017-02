AFROTAÇAS-2017: Fer. Beira e UD Songo afinam estratégia

É já no próximo fim-de-semana que o Ferroviário da Beira e a União Desportiva do Songo traçam o seu destino nas Afrotaças, defrontando o Zimamoto do Zanzibar (Liga dos Campeões) e o Platinum Stars da África do Sul (Taça CAF), respectivamente, na segunda “mão” da pré-eliminatória. Leia mais