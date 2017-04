MOÇAMBOLA-2017: Liga no difícil terreno de Quelimane!

O 1º DE MAIO de Quelimane recebe esta tarde (15:00 horas) a Liga Desportiva de Maputo, em jogo do acerto de calendário referente à quinta jornada Moçambola.

Para os “trabalhadores”, esta é uma oportunidade soberba para a fuga aos lugares de descida de divisão, enquanto para os “muçulmanos” está em questão o segundo lugar.

Ora vejamos: A equipa de Quelimane chega a este embate no pacato 14º lugar, com apenas cinco pontos, mais um que o Chingale, e mais dois que AD Macuácua, último classificado. Vencendo, os “operadores” podem fugir para o 12º lugar, uma posição um tanto ou quanto confortável para as suas aspirações que passam pela permanência na nata do futebol nacional.

Doutro lado está a Liga Desportiva, que depois de algumas tremedeiras, parece ter encontrado o caminho do sucesso. As duas vitórias consecutivas e convincentes no seu reduto ajudam a elucidar isso.

Os “muçulmanos” somam 12 pontos, na quarta posição, com menos dois pontos que o Ferroviário de Maputo, segundo classificado, que pode ser relegado ao terceiro posto, nas vésperas do confronto directo agendado para o fim-de-semana na Machava.

Uma vitória em Quelimane coloca a Liga no segundo em troca com os “locomotivas” da capital. Os “muçulmanos” podem ficar, por outro lado, a apenas um ponto do líder, UD Songo.

Estes atributos fazem desta partida de capital importância, não só para as duas equipas, como para o campeonato, pois pode provar muitas alterações na pauta classificativa.