Liga dos Campeões Africanos: Ferroviário da Beira perde com “mão” de árbitro etíope

OS moçambicanos que vivem em Cartum, que desde a chegada do Ferroviário da Beira a esta cidade deram o seu “calor” à equipa, ficaram sobressaltados logo que souberam que o árbitro do jogo entre o campeão nacional e o El Merreikh seria etíope.

A justificativa era que todas as equipas estrangeiras que já defrontaram o El Merreikh e/ou o El Hillal em Cartum, com árbitros da Etiópia, foram prejudicadas, pelo que o Ferroviário não seria excepção, o que veio a confirmar-se na noite de terça-feira.

A Etiópia é vizinha e aliada natural do Sudão e, segundo soubemos, até mesmo a maioria dos imigrantes estrangeiros neste país são etíopes, pelo que há uma grande afinidade entre as comunidades dos dois países.

Foi assim que o senhor Bamlak Weyesa, bem auxiliado pelos seus conterrâneos Wollday Haileraguel e Kindie, cumpriu fielmente a sua missão de ajudar os seus irmãos que tanto necessitavam de uma vitória para continuarem a sonhar com a fase seguinte da Liga dos Campeões Africanos.

Para lograr os seus intentos, o juiz (?) tratou de ir marcando livres à entrada da área moçambicana o que resultou nos dois golos da equipa da casa. Outra estratégia foi a amostragem de cartões amarelos claramente para intimidar os jogadores da equipa nacional.

O desafio contava para a quarta jornada do Grupo A da mais importante competição de clubes em África.

Enquanto isso, a comitiva moçambicana inicia na madrugada de hoje a sua viagem de regresso ao país prevendo-se que ao princípio da noite esteja na Beira com escalas em Addis Abeba e Maputo.

ENTRAR A SOFRER MAS MARCAR

As duas equipas entraram para o jogo apostando num sistema de 4x2x3x1, pelo que a curiosidade era ver qual das duas suplantaria a outra.

Foi mais feliz o El Merreikh que começou a pressionar e a controlar as operações. Logo aos cinco minutos criou uma situação de muito perigo, mas que não resultou.

A pressão continuou. Contudo, na primeira ocasião em que o Ferroviário se libertou desse “colete de forças” chegou ao golo, por intermédio de Maninho, quando se jogavam 17 minutos. O Estádio gelou e ficou em silêncio.

Como lhe competia, o El Merreikh “apertou o cerco” e Mambucho teve que afastar uma bola na linha da baliza com Soarito já batido.

Só que, o golo de Maninho teve o condão de libertar a sua equipa para acções mais ofensivas. Foi assim que aos 25 e 29 o mesmo Maninho teve soberanas oportunidades de, quicá, “matar” o jogo, mas falhou incrivelmente o alvo.

Por essas alturas, o Ferroviário já tinha dois outros adversários em campo. O primeiro vinha da Etiópia e chamava-se Bamlak Weyesa e seus pares. O segundo era o público, que, além de apoiar a sua equipa, lançava raios lazer aos jogadores do Ferroviário, principalmente ao guarda-redes Soarito, nos vários livres que o etíope começou a “inventar”, perturbando-lhes a visão.

Aos 32 minutos, surgiu o golo de empate, apontado por Samani, na sequência de um... livre. Ficou a impressão de Soarito ter sido mal batido.

O desafio estava mais equilibrado mas o Ferroviário jogava condicionado perante essas adversidades até que se chegou ao intervalo.

Para a segunda parte, os donos da casa voltaram novamente em cima e logo aos 60 minutos chegaram ao segundo golo, resultado de mais um livre, desta vez apontado por Ahmed, que acabava de entrar.

Ainda assim, o Ferroviário foi atrás do prejuízo e entrou então na sua melhor fase no jogo. Fez duas substituições com Babo a render Andro e Amarachi no lugar de Nelito.

A equipa subiu bastante no terreno com o El Merreikh agora a “queimar” tempo. Nesse período, o campeão nacional “encostou” o seu adversário “às cordas” mas não teve engenho para conseguir chegar ao empate.

Neste período, houve espaço para mais um livre que proporcionou uma grande defesa de Soarito para canto.

Assim, o resultado nunca mais se alterou até ao apito final do infeliz árbitro etíope. E para fechar com chave de ouro a sua actuação, o seu último apito foi mesmo a cortar uma jogada do ataque “locomotiva”.

Diríamos que o Ferroviário da Beira “caiu de pé” no Ondurman-El Mereikh porque deixou uma imagem de um verdadeiro campeão surpreendendo a muitos que até vaticinavam que seria goleado.

Basta dizer que no fim da contenda alguns sudaneses de bem aplaudiram de pé o conjunto moçambicano enquanto outro apupavam o seu treinador, apesar da vitória.

Quanto ao árbitro, só podemos acrescentar que teve muitas trocas de palavras com os técnicos e dirigentes da equipa nacional por tudo o que foi fazendo durante o jogo. Absolutamente impensável, a este nível!

FICHA TÉCNICA

ÁRBITRO: Bamlak Weyesa, coadjuvado por Wollday Haileraguel e Kindie Mussie. Quarto foi Lemma Niguissie, todos da Etiópia.

COMISSÁRIO DA CAF: Charles Otende (Congo)

COORDENADOR-GERAL: Samson Adamu (Nigéria)

EL MERREIKH: Gamal; Ahmed, Sergiu, Konly; Salah, Talla, Martial; Ragi, Mohmed, Samani (Ibrahim), Bakri (Kelatshi).

FERRROVIÁRIO DA BEIRA: Soarito; Hagy, Amorim, Mambucho e Áurio; Fabrice e Thomas; Dayo, Amarachi (Nelito) e Andro (Babo); Maninho.

ACÇÃO DISCIPLINAR: cartões amarelos para Soarito, Thomas e Amarachi, do Ferroviário da Beira, e Talla e Ahmed, do El Merreikh.