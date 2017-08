Taça de Moçambique/mcel: Detentor do título com ENH e “clássico” em Maputo

ENH-União Desportiva do Songo e Ferroviário de Maputo-Costa do Sol são os cruzamentos das meias-finais da Taça de Moçambique/mcel, numa eliminatória que se espera bastante renhida entre estas quatro equipas do Moçambola.

União Desportiva do Songo, vencedora da última edição, tem algum favoritismo frente a ENH que eliminou o Maxaquene nos quartos-de-final. Os “hidroeléctricos” são a estas alturas líderes do Moçambola e tudo leva a crer que querem fazer a dobradinha, o que seria a cereja no topo do bolo.

Aliás, no ano passado falharam por um tris a conquista das duas principais provas do calendário futebolístico nacional, ao perder o campeonato nas últimas jornadas.

Enquanto isso, os “hidrocarbonetos” procuram o título inédito, ao mesmo tempo que pretendem salvar a época que tem sindo irregular no Moçambola. A UD Songo joga primeiro em casa, sendo que a decisão da eliminatória será em Vilankulo.

Mas é o “clássico” entre o Ferroviário de Maputo e o Costa do Sol, rivais da longa data que procuram regressar à hegemonia do futebol nacional, que polariza todas as atenções, portanto, aguardado com enorme expectativa.

Depois de uma suada vitória nos “quartos’ diante do seu o homónimo de Nampula, o Ferroviário de Maputo deverá experimentar ainda mais dificuldades perante uns “canarinhos” em ascensão e que lutam mano-a-mano com Songo pela dobradinha.

Aliás, atendendo e considerando o momento que ambos atravessam na temporada, o Costa do Sol pode estar em ligeira vantagem para transitar para a final.

Os “locomotivas’ jogam primeiro em casa, sendo que a eliminatória será decidida em Matchiki-tchiki.

Os jogos da primeira “mão” estão agendados para 6 de Setembro, sendo que os da segunda para 30 do mesmo mês e 1 de Outubro. A final terá lugar a 4 ou 5 de Novembro, no Estádio Nacional do Zimpeto.

.

Refira-se que o Costa do Sol é a equipa mais gloriosa desta competição com 11 títulos.