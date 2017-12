Torneio da COSAFA de sub-20: “Mambinhas” confiantes na vitória frente ao Egipto

A SELECÇÃO Nacional de futebol de sub-20 defronta hoje (14.30 horas) a sua similar do Egipto, no Arthur Davies Stadium, em partida inaugural do Grupo “B” do Torneio da COSAFA, a decorrer na cidade de Kitwe, Zâmbia.

Apesar da alteração do adversário, à última, a equipa técnica e os jogadores estão confiantes na vitória. Contrariamente ao que estava inicialmente previsto, Moçambique deveria estrear-se frente à África do Sul. Mas a organização entendeu alterar, à última hora, o calendário, algo que surpreendeu a equipa técnica moçambicana, que teve de reformular o plano de preparação.

Assim, Moçambique vai medir forças com um adversário completamente desconhecido, mas não temível, tomando e considerando que, apesar da surpresa, o combinado nacional mantém altos os níveis de confiança.

Moçambique, que tem ficado precocemente em fases de grupo, terá que reverter o cenário negro que vem caracterizando as suas participações neste evento.

“Ficamos surpresos com a alteração do calendário! Estamos num grupo forte e com adversários respeitáveis. Contudo, tivemos que fazer um trabalho mental para os jogadores darem o máximo de si e conquistarem os três pontos. O “COSAFA” serve de antecâmara para preparar os próximos compromissos. O nosso objectivo nesta competição passa também por fazer uma boa prestação e conquistar a Taça”, garantiu Arnaldo Ouana.

O máximo que a equipa de todos nós conseguiu alcançar nesta competição foi quando marcou a sua primeira presença numa final épica em 2008, tendo infelizmente perdido para a África do Sul, que, à nossa custa, somava, dessa forma, o seu quarto título, que a coloca em terceiro lugar no “ranking”, atrás da Zâmbia e Zimbabwe.

MOÇAMBIQUE NO GRUPO DE MORTE

Moçambique voltará a entrar em cena no sábado frente à África do Sul, no Nkana Stadium, quando também forem 14.30 horas. De resto, serão jogos de dificuldade máxima para os “Mambinhas”, que no ano passado estiveram próximos dos quartos-de-final, tendo deixado boas indicações.

A fase de grupos será concluída no dia 12, seguido de um dia de descanso, com as meias-finais a serem realizadas no Estádio Arthur Davies, no dia 14. O jogo para a atribuição do terceiro lugar e a final estão agendados para o dia 16 no Levy Mwanawasa Stadium, em Ndola.

Segundo reza o formato da competição, as equipas estão dispostas em três grupos (A, B, e C), transitando para as meias-finais apenas os primeiros classificados e a segunda melhor equipa de todas as séries.

A Suazilândia e o Malawi farão o jogo de abertura no mesmo dia em que a anfitriã Zâmbia, que é cabeça-de-série no Grupo “A”, defrontar Uganda, esta última que participa no torneio na qualidade de convidada. Certamente que a equipa caseira terá motivos mais do que suficientes para iniciar a defesa do título da melhor forma, tendo em conta que terá o apoio máximo do seu público.

RAIMUNDO ZANDAMELA, EM KITWE