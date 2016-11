Ataque do exército causa 25 mortos em Myanmar

PELO menos 25 pessoas morreram no oeste de Myanmar em ataques do exército a aldeias de minoria muçulmana rohingya, informa hoje (segunda-feira) a imprensa estatal.

Os incidentes ocorreram perto da localidade de Maungdaw, no norte do Estado de Rakhine, na fronteira com o Bangladesh, zona onde vive a maior parte deste grupo perseguido e que está cercada pelo exército desde que ocorreram ataques a 09 de Outubro.

Segundo o diário Global New Light of Myanmar, seis pessoas morreram no sábado, quando os militares abriram fogo em resposta a um ataque de homens armados com catanas na aldeia de Gwason.

Outros 19 atacantes perderam a vida no domingo noutra emboscada na aldeia de Dargyizartaung, fazendo parte de um grupo de 20 homens armados com paus e facas, segundo o mesmo jornal.

As autoridades acusam estes indivíduos de queimar dezenas de casas em aldeias rohingya para “provocar confusão e tensão entre as forças do Governo e a população”, acrescentou o diário, citado pela Lusa.

Activistas e grupos de defesa dos Direitos Humanos, por seu lado, acusam o exército de execuções, violações e saques contra a população rohingya.

No domingo, a organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) denunciou, recorrendo a imagens de satélite, que pelo menos 430 casas foram destruídas pela violência sectária contra esta minoria entre 22 de Outubro e 10 de Novembro.

A HRW requereu uma investigação, assistida pela ONU, ao Governo de Myanmar, liderado ‘de facto’ pela vencedora do Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, que já foi acusada de não interceder a favor deste grupo.

As autoridades de Myanamar negam as acusações de abusos contra a minoria rohingya nesta zona do país, onde o exército impede o acesso a organizações de ajuda humanitária, observadores e imprensa independente.

Mais de um milhão de rohingyas vive em Rakhine. Apesar de esta minoria residir em Myanmar há séculos, os seus membros não são reconhecidos como cidadãos do país sendo considerados imigrantes do Bangladesh.

Desde o surto de violência sectária em 2012, que causou pelo menos 160 mortos, que cerca de 120 mil vivem confinados em 67 campos e sofrem diversas restrições.