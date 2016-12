Maputo: Altas temperaturas provocam enchentes nas praias

AS altas temperaturas que se fazem sentir hoje, na cidade de Maputo, estão a “arrastar” muita gente para as praias de Costa do Sol, KaTembe e outras.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade de Maputo foi a mais quente do país, tendo atingido a temperatura máxima de 42,9 graus centígrados.

Conforme constatou o “Notícias”, na praia da Costa do Sol, por exemplo, a segurança dos banhistas está a ser garantida por quatro postos de nadadores-salvadores, integrando agentes da Polícia Marítima e do Serviço Nacional de Salvação Pública (SENSAP).

Enquanto uns preferiram mergulhar, outros estiveram abrigadas em sobras e os restantes ainda optaram pela prática de várias modalidades desportivas, com destaque para o futebol.