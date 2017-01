Chamas destroem armazém no Chamanculo

UM incêndio de grandes proporções, cujas causas são ainda desconhecidas, está a consumir o armazém da empresa Ayob Comercial, localizado no bairro Chamaculo, na cidade de Maputo. Não há registo de vítimas humanas, mas os danos materiais são avultados.

De acordo com testemunhas, as chamas deflagraram por volta das 8.00 horas, e o Serviço Nacional de Salvação Pública (SENAP) chegou ao local perto das 9.00 horas, com quatro viaturas.

Para reforçar o efectivo e os meios materiais com vista a debelar o fogo, foi mobilizado um carro dos bombeiros dos Aeroportos de Moçambique.

Neste momento, o bairro de Chamanculo e os circunvizinhos estão a registar uma enorme nuvem de fumo, o que modificou por completo a qualidade do ar que se respira na zona.

O SENSAP advertiu que existe a possibilidade de as chamas se propagarem para as residências em redor.