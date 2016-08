AT avalia segurança de máquinas fiscais

A AUTORIDADE Tributária de Moçambique (AT) pretende tornar obrigatório o uso de máquinas fiscais electrónicas pelos agentes económicos, permitindo um controlo tributário mais efectivo do volume de vendas e a consequente cobrança do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA).

O director geral adjunto de Impostos da AT, Domingos Muconto, em entrevista ao“Notícias” afirmou que “o processo está num bom caminho, tendo sido já aprovada a legislação relevante para garantir a sua implementação”.

“Já foi lançado um concurso denominado prova de conceito através do qual os concorrentes estão, neste momento, sendo avaliados. Neste processo estamos a priorizar a garantia da segurança por parte de quem vai ser o provedor deste serviço”, disse.

Segundo apuramos, prevê-se que a fase-piloto do uso obrigatório de máquinas fiscais electrónicas tenha lugar nos principais centros urbanos do país, devendo o Governo proceder a um adiantamento de até 50 por cento do valor relativo à aquisição do primeiro lote dos equipamentos fiscais pelos contribuintes.

A introdução das máquinas fiscais coincide com a declaração, pela Autoridade Tributária, de 2016 como o ano do IVA. O objectivo principal é contrariar a tendência prevalecente em que as máquinas registadoras actualmente em uso não permitem uma facturação fiável e auditável do volume de vendas, nem a fiscalização das imposições tributárias em IVA devido nas transmissões de mercadorias e prestação de serviços.

Como facto agravante, os talões de venda que são emitidos pelas actuais máquinas registadoras não conferem adequada segurança como documento de prova das transacções efectuadas e das imposições fiscais reais.

Domingos Muconto afirmou que presentemente cada um dos concorrentes selecionados está a demonstrar a fiabilidade das suas máquinas para posterior decisão pela AT.

“Já foi feita a prova de conceito de dois concorrentes estando, neste momento, um terceiro no processo. Pensamos que com esta metodologia vamos garantir que na selecção que fizermos do sistema de gestão selecionemos o mais adequados à nossa realidade e essa é a nossa aposta”, frisou.

Enquanto decorre a preparação da implementação das máquinas fiscais a AT está a realizar actividades de fiscalização. Nos primeiros seis meses do ano a instituição fiscalizou 5788 contribuintes do Imposto sobre o Valor acrescentado (IVA) em todo o território nacional, representando 92 por cento das previsões iniciais do universo de 6300 contribuintes que a instituição havia programado para o período.

“Do ponto de vista do valor cobrado até agora, estamos em cerca de 3.4 mil milhões de meticais. Estou a falar do IVA sobre operações internas e é sobre esta categoria de imposto que estamos a fazer grande esforço no que respeita à campanha do ano do IVA”, disse.

IMPACTO DO CUSTO DE VIDA

O “Notícias” questionou ao director geral adjunto de Impostos da AT sobre os riscos de evasão fiscal associados a crise económica que o país atravessa.

Em resposta, Domingos Muconto disse que “o risco de evasão, sobretudo no IVA sempre existiu e que constitui um desafio da AT”.

“Dentro daquelas medidas que são prioridade no ano 2016, focalizando o IVA, temos uma fiscalização permanente. Neste momento estamos praticamente para educar uma vez que ainda não estamos a penalizar, embora quando haja grandes reincidências já começamos a penalizar para desincentivar o incumprimento desta obrigação de emissão de facturas nas operações”, disse.

Uma outra aposta, segundo a fonte é incentivar que as importações sejam feitas por via do sector financeiro.

“Quanto mais as importações forem pela via financeira, a AT tem a possibilidade de mais facilmente chegar aos valores e volumes de transacções que os distribuidores têm e a partir daí temos informações para chegar aos retalhistas, ou seja, a AT tem vários meios, pois para além dessas fiscalizações e sensibilizações tem uma área de colecta e sistematização de informação, cruzando-a”, afirmou.

Domingos Muconto acrescentou que “a partir desses elementos tratamos de minimizar esse risco de evasão, que é um desafio permanente, mas quanto mais o risco for iminente nós vamos fortalecer as nossas medidas de minimização deste risco”.