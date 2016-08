EMISSÃO DE LICENÇAS EM TETE: Pescadores pedem maior celeridade

PESCADORES ao longo do lago da albufeira de Cahora Bassa, na província de Tete, solicitaram ontem, ao Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas, Agostinho Mondlane, maior celeridade na concessão de licenças para o desempenho das suas actividades.

Num encontro com o ministro, em Chitima, os pescadores afirmaram que a morosidade na tramitação e obtenção de licenças para pescaria concorre para o não cumprimento das metas traçadas para a actividade de pesca no lago.

“O processo de aquisição de uma licença para o exercício da actividade de pesca na albufeira pode durar vários meses e isto desmoraliza os investidores”, disse um dos membros de uma das associaçoes de pesca semi-industrial de kapenta e de pesca artesanal.

Outro facto denunciado ao ministro está relacionado com a onda de roubos, sobretudo do peixe kapenta. Por acção de meliantes, empresas chegam a ser lesadas em cerca de 60 por cento da sua produção.

Falando no encerramento do encontro técnico envolvendo o Governo, a todos os níveis, e operadores da pesca na albufeira de Cahora Bassa, o Ministro Agostinho Mondlane afirmou haver necessidade de uma interligação entre as entidades governamentais e os agentes económicos para se eliminar os roubos.

“Também não devemos cruzar os braços à espera de um financiamento de fora, porque a nossa actividade na albufeira é económica e ela mesma deve produzir receitas para investimento e solução dos problemas dos pescadores”, disse Mondlane.

O ministro acrescentou ainda a necessidade de uma reestruturação urgente das empresas envolvidas na pesca de kapenta, bem como a programação de encontros conjuntos regulares com entidades governamentais para que se alcancem resultados positivos. Hoje Agostinho Mondlane regressa do distrito de Zumbu, onde, igualmente, manteve um encontro com os pescadores artesanais, para além de uma visita aos centros de produção pesqueira na zona.

De referir que ao longo da albufeira de Cahora Bassa estão licenciados e a operar cerca de 54 empresas na pesca semi-industrial de peixe kapenta, envolvendo mais de 248 embarcações de diversos calibres.

Salienta-se que o peixe kapenta é um dos produtos de exportação que arrecada divisas para a economia financeira do país. Nos últimos anos, a sua produção está a conhecer retrocessos devido a vários factores, entre técnicos, operacionais e organizacionais.

Bernardo Carlos