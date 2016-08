Governo aprova taxa de turismo

O GOVERNO vai aprovar, ainda este ano, uma taxa de turismo como medida para estimular os investimentos e a actividade turística em Moçambique.

O facto foi revelado pelo Ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, na cidade da beira, província de Sofala, à margem da realização da fase final do IX Festival Nacional de Cultura, que ontem terminou.

Segundo Dunduro, citado pela Rádio Moçambique, o Executivo já fez a revisão do pacote atinente à área de empreendimentos turísticos, com vista à implantação de casas de hóspedes e outras infra-estruturas para alavancar o turismo no país.

De referir que o país está a implementar o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo 2015/2024 com o objectivo de aumentar a competitividade do sector, aproveitando o seu potencial e oferecendo serviços turísticos de qualidade.

Recentemente o porta-voz do Conselho de Ministros, Mouzinho Saíde, afirmou que as acções a serem desenvolvidas após a aprovação do Plano Estratégico devem permitir o desenvolvimento do turismo como um vector fundamental para um rápido crescimento económico de Moçambique bem como a criação de emprego.

Para tal, prosseguiu, impõe-se o aumento do número de visitantes, incentivando a indústria hoteleira local bem também a diversificação dos produtos oferecidos que possam atrair mais turistas.

O plano preconiza a melhoria da qualidade de serviços, da formação de pessoal e a criação de condições para que se possa investir mais nas várias formas de turismo, entre as quais a cultural, de praia e cinegética.

De referir que como forma de revitalizar o sector, o Governo aprovou o regulamento das agências de viagens e turismo e de profissionais de informação turística, quadro normativo que vai reger o licenciamento e funcionamento de agências de viagem e turismo bem como as actividades de informação turística.