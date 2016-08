FACIM abre hoje

TEM início hoje a 52.ª edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM/2016), um evento que vai decorrer até 4 de Setembro próximo no distrito de Marracuene, província de Maputo.

Este ano o certame conta com a participação de 33 países, sendo de destacar a Irlanda e Bielorrússia, que marcam a sua primeira presença na feira.

De acordo com o programa da feira, ainda hoje o Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, vai visitar esta manhã o recinto da feira, prevendo-se que escale os principais pavilhões, nomeadamente o de Moçambique, onde estão representadas todas províncias do país, instituições de apoio ao sector privado e empresas nacionais.

O ministro deverá ainda visitar o pavilhão Kongwa - onde expõem alguns ministérios - Nachingueia, que agrupa empresas da Irlanda, Países Baixos, Alemanha, Indonésia, Países Nórdicos, Macau, Tailândia, Inglaterra, Coreia do Sul e Dubai.

Prevê-se ainda que o governante escale os pavilhões Matchedje, onde estão representadas empresas italianas e francesas; e Chai, onde estão representados países como Angola, África do Sul, Botswana, Suazilândia, Tanzania, Sudão do Norte, Malawi e Zimbabwe.

João Macaringue, presidente do Conselho de Administração do Instituto para a Promoção das Exportações (IPEX), entidade organizadora do evento, garantiu que até ontem estava praticamente concluído todo o expediente para a participação no certame, que conta com pelo menos 2350 empresas nacionais e 630 estrangeiras. No ano passado estiveram presentes 2250 empresas.

Acrescentou que apesar das adversidades que afectam o país tudo está a ser feito para que a feira seja um marco de promoção do potencial que o país apresenta.

João Macaringue considera que a presença de um número significativo de expositores nacionais e estrangeiros é um sinal de que, apesar de todas as adversidades, o país continua credível na atracção de investidores.

Durante a feira proporcionar-se-á uma plataforma de intercâmbio e de cooperação com a realização de uma série de actividades, incluindo a exposição, seminários, sessões de promoção e bolsas de contactos.

Segundo o PCA do IPEX, até ao momento foram programados cerca de 160 seminários com os temas virados para a potenciação da capacidade produtiva nacional.

Foram organizados 12 pavilhões divididos em módulos de nove metros quadrados, onde estarão representadas todas as províncias, empresas nacionais e estrangeiras expondo o seu potencial produtivo.

No global espera-se que a FACIM seja visitada por 87 mil pessoas, mais 3900 em relação ao ano passado.

Para facilitar a mobilidade das pessoas, a companhia rodoviária Transportes Públicos de Maputo garante a disponibilidade de meios ligando diversas linhas por onde opera com a região onde vai decorrer a feira.