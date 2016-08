FACIM abre a meio gás

A 52ª Edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM) abriu ontem com um considerável número de pessoas que acorreu ao local da exposição, num dia em que a maioria dos expositores continuava empenhada no acerto dos últimos detalhes na decoração e apetrechamento dos seus “stands”.

Contrariamente ao que vinha acontecendo em quase todas as anteriores edições, o primeiro dia da FACIM não contou com a presença do Presidente da República, que se encontra na Suazilândia a participar na 36ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

O dia de ontem foi preenchido na FACIM por alguns encontros de negócios, até porque, para alguns empresários, não há mais tempo a perder, sobretudo tendo em conta o contexto de crise em que a economia moçambicana se encontra.

A companhia aérea Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), por exemplo, registou uma das maiores afluências nos “stands” visitados ontem, tudo porque decidiu fazer durante a feira, para quem a ela se desloca, uma promoção da compra de bilhetes de viagens.

O presidente do Conselho de Administração do Instituto para a Promoção das Exportações (IPEX), João Macaringue, entidade organizadora do evento, garantiu estarem criadas condições para que esta seja uma das melhores edições da FACIM.

Reconheceu que a crise económica e financeira que o país e o mundo atravessam é constrangedora. Contudo, garante que tudo está a ser feito para que a feira seja, de facto, o espelho das oportunidades que Moçambique oferece a investidores nacionais e estrangeiros.

Macaringue apela aos expositores, em especial os nacionais, para que encontrem nesta feira alguns elementos capazes de ser transformados em oportunidades de negócios como forma de garantir o contínuo crescimento da economia e consequente desenvolvimento do país.

O dia de ontem foi também marcado pela visita do ministro português da Economia, Manuel Caldeira Cabral, à FACIM. Cabral foi o primeiro governante estrangeiro a visitar a FACIM e afirmou que, apesar do cenário da crise económica e financeira, encontrou nos empresários do seu país uma mensagem de esperança no futuro dos seus negócios em Moçambique.

O ministro português garantiu que muitas das empresas do seu país têm na manga projectos de médio e longo prazos, facto alicerçado no elevado potencial económico que o país apresenta. Portugal é o maior expositor estrangeiro da FACIM, com pelo menos 18 empresas.

No global, a FACIM conta este ano com a presença de 33 países, entre eles Portugal, Alemanha, Indonésia, Macau, França, Angola, África do Sul, Suazilândia, Tanzania, Sudão do Norte, Malawi, Zimbabwe, Botswana e Zimbabwe.

João Macaringue indicou que enquanto não chega o dia da inauguração oficial, programada para quinta-feira, os próximos dias serão preenchidos por algumas inovações introduzidas a partir deste ano com o objectivo de conferir maior dinamismo ao evento.

Hoje o dia será marcado pela visita do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Pedro Couto, que deverá manter contactos com diversos expositores nacionais e estrangeiros presentes na feira. Alguns seminários de negócios estão também agendados para o segundo dia do certame, que é, para já, a maior montra da diversidade económica moçambicana.