SEGUNDO SALIMO ABDULA: País com condições para substituir importações

O PRESIDENTE da Confederação Empresarial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CE-CPLP), Salimo Abdula, afirmou que a 52.ª Edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM/2016), que ontem arrancou, vai ser uma oportunidade para demonstrar que Moçambique pretende substituir as importações por exportações.

Salimo Abdula garantiu que com a FACIM Moçambique encontra mais uma oportunidade para receber novas tecnologias de diversos pontos do mundo, mas sobretudo exibir os recursos disponíveis que, explorados, trabalhados e transformados de uma forma sustentável poderão gerar emprego e crescimento económico.

Por tudo isso, o presidente da CE-CPLP disse esperar por uma forte participação dos membros da confederação, com particular destaque para as delegações de Angola, Portugal e Brasil, “que vêm em peso”, e uma delegação menor de Cabo Verde, que, doravante, pretende apostar mais nesta feira.

A União de Exportadores da CE-CPLP terá um pavilhão próprio, onde terão lugar os encontros entre empresas dos países associados bem como “outros que queiram investir num dos nove países-membros” e onde haverá uma sala temática por cada um dos nove.

Para o presidente da Confederação Empresarial, fazer negócios em Português não é somente um chavão, mas também capital porque a língua, a comunicação, segundo o resultado de vários estudos publicados, representa um custo de cerca de 17% nos negócios das pequenas e médias empresas (PME).

“Sem desprezarmos outras oportunidades de outros países que se expressam em outras línguas, devemos abraçar este mercado porque fazer negócios na língua que falamos é muito mais fácil e célere”, observou.

Acrescentou que a CE-CPLP criou recentemente um núcleo dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), cuja coordenação coube a Angola, e fará em Maputo a primeira reunião para delinear aquilo que será a estratégia de contributo na grande esfera CPLP.