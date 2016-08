FACIM/2016: Brasil deseja intensificar cooperação na agricultura

O Brasil pretende intensificar a cooperação com Moçambique no domínio da agricultura, de forma a contribuir na geração de excedentes para a exportação e garantia da segurança alimentar para as populações.

Falando ontem por ocasião da realização da 52.ª edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM/2016), que decorre em Marracuene, província de Maputo, o embaixador brasileiro, Rodrigo Baena Soares, afirmou que o seu país entende que a próxima geração do investimento deve ser centrada na área da agricultura que é uma das apostas do Governo de Moçambique.

“O Brasil tem uma vasta experiência no sector da agricultura e nós queremos compartilhar a nossa experiência com Moçambique, por isso temos chamado as empresas brasileiras a actuarem mais na área agrícola de maneira que o nosso país possa contribuir de formar mais forte no desenvolvimento deste país numa área que é vital, que é a alimentação das pessoas”, referiu.

Rodrigo Baena Soares considera que o seu país possui uma relação histórica na cooperação com Moçambique marcada por um sentido de parceria que gera benefícios mútuos entre os dois países.

A fonte explicou que o seu país está envolvido em cerca de 40 projectos em diversas áreas de cooperação técnica que vão desde a saúde, agricultura, educação, formação profissional e outros, com investimentos globais na ordem de dez biliões de dólares norte-americanos.

Rodrigo Soares acredita que a crise económica que os dois países enfrentam é normal e será superada tendo em conta o enorme potencial em recursos que as duas nações apresentam.

“Moçambique é forte na área do gás, carvão, agricultura e o Brasil na área da agricultura, do minério de ferro e petróleo. Portanto, os dois países têm capacidade de superar as dificuldades que enfrentam”, afiançou.

Sobre a presença na FACIM a fonte indicou que o seu país participa desde a primeira edição deste certame, daí que este ano decidiu aumentar em mais 40 por cento o número de empresas que estiveram na feira passada naquilo que é uma demonstração clara de que o Brasil aposta em Moçambique e quer diversificar a sua presença.

“Nesta edição trouxemos empresas de máquinas, implementos, cutelaria, cerâmica e porcelanato, medicamentos, electrodomésticos, enfim, uma gama variada de sectores e com uma presença mais forte, o que significa que apesar da crise continuamos a apostar em Moçambique”, sublinhou o diplomata brasileiro.

A fonte falou ainda do Prosavana, um projecto trilateral que visa a cooperação técnica no Corredor de Nacala.

Segundo ele, estão, neste momento, em curso três grandes programas na área de inovação, diálogo com as comunidades locais e extensão rural.

Na conversa com o nosso Jornal, Rodrigo Soares traçou duas gerações do investimento do Brasil em Moçambique a primeira das quais centrada no carvão mineral, ferrovia e Porto de Nacala para mais tarde envolver a construção civil, nomeadamente o Aeroporto de Nacala, a barragem Moamba Major e outros projectos que incluem o sector de cimento.

A segunda geração de investimento é aquela em que o Brasil terá que se concentrar na agricultura através da operacionalização do potencial de terra arável neste momento subaproveitada.

Para além do Brasil participam na 52.ª edição da FACIM mais 32 países, 2350 empresas nacionais e 630 empresas nacionais.

Apesar dos inúmeros contratempos que marcam os primeiros dias da FACIM, a organização garante que tudo está a fazer de modo a que esta seja uma das melhores edições da feira. Espera-se que até ao final do evento mais de 87 mil pessoas visitem a feira.