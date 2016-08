PR inaugura 52ª edição da FACIM

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi inaugou esta manhã, formalmente, a 52ª edição da FACIM (Feira Agro-pecuária, Comercial e Industrial de Moçambique), em Ricatla, distrito de Marracuene, província de Maputo.

No evento as crianças da Escola Primária de Ricatla procederam ao lançamento de dezenas de balões de diversas cores, que simbolizam a 52ª edição da exposição.

Depois do corte de fita, que ocorreu há momentos, Filipe Nyusi está agora a visitar pavilhões nacionais e estrangeiros, com destaque para o de Moçambique, onde todas as províncias expõem seus produtos.

No final desta manhã, o Chefe do Estado vai galardoar os melhores exportadores do ano passado.

Membros do Governo, dirigentes políticos, líderes tradicionais e representantes do corpo diplomático marcam presença no local.

A 52ª edição da FACIM que decorre até 4 deste mês, conta com a participação de 33 países, sendo de destacar a Irlanda e a Bielorrússia que marcam a sua primeira presença na feira.

A mostra possui 12 pavilhões divididos em módulos, onde estão representadas todas as províncias, com um total de 2350 empresas nacionais e 630 estrangeiras, expondo o seu potencial produtivo. No ano passado estiveram presentes 2250 firmas.

Mais detalhes nas próximas horas.