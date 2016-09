Provincias avaliam positivamente a FACIM

Passaramontem cinco dias após o arranque da 52ª edição da Feira Internacional de Maputo (Facim/2016), um evento que se pretende seja um espelho do estágio da economia moçambicana, da região e do mundo em geral.

Não obstante o contexto de crise económica que se faz sentir, os organizadores conseguiram juntar, este ano, 33 países e pouco mais de três mil empresas de quase todos os quadrantes do mundo, desde África, Europa, Asia e América.

O evento que se realiza uma vez em cada ano, foi oficialmente inaugurado na última quinta-feira, pelo Presidente da Republica, Filipe Nyusi que, na ocasião, desafiou aos empresários no sentido de concentrar no aumento da produção de alimentos para a garantia da segurança alimentar das populações e para a exportação.

A nível das províncias, tudo foi feito para que grande parte das empresas, estivessem representada na feira expondo as mais diversas que potencialidades.

Com efeito, o “Notícias” ouviu alguns dos expositores das províncias que, apesar de reconhecer os efeitos da crise, consideram os primeiros dias do evento como sendo positivos tendo em conta a qualidade dos contactos estabelecidos.

Os expositores esperam, entretanto, que os dois últimos dias, nomeadamente, hoje e amanhã sejam ainda melhores para a atração do investimento e a promoção dos produtos expostos.

MAPUTO EXPORTA PARA ÍNDIA

AntónioCarlos representa a Metafil Lda, com sede na provincia de Maputo e participa pela segunda vez consecutiva na FACIM. Considera que este ano o movimento está relativamente fraco em relação a 2015, contudo, os contactos estabelecidos com os potenciais clientes são favoráveis.

A fonte indicou que, na sequência da participação no ano passado, a empresa foi convidada a participar na Feira de Gaberone, no Botswana onde conseguiu um contrato para o fornecimento de carteiras universitárias à India.

Como resultado desse contacto a empresa deverá exportar, numa primeira fase, duas mil carteiras.

António Carlos garante que tudo já esta acertado com o cliente que já esteve em Maputo para o acerto dos detalhes para a concretização do negocio.

Relativamente a participação deste ano, a fonte diz que há contactos de qualidade para o fornecimento de carteiras a entidades nacionais.

Para além carteiras universitárias, a empresa produz outras de modelo duplo, mesas para professores, entre outros produtos.

Apesar de parte de material ser importado, António Carlos garante que os preços praticados mostram-se competitivos a avaliar pelo sucesso das vendas que a empesa tem estado a registar.

Referindo-se ao movimento em si, o nosso entrevistado indicou que desde a abertura oficial na última quinta-feira pelo Chefe do Estado, as coisas tendem a melhorar dai que a expectativa é que os dois últimos dias proporcionem maiores contactos.

AQUACULTURA E TURISMO ATRAEM EM INHAMBANE

IsabelManga, directora provincial do Mar, Águas Interiores e Pescas de Inhambane considera que a FACIM está a correr muito bem, não obstante o contexto de crise que se vive.

A fonte indicou que nos quatro primeiros dias houve muitas pessoas que contactaram a província com interesse em investir nas áreas do Turismo, Aquacultura, Pesca e Agroprocessamento.

Em termos de comercialização dos bens expostos, Isabel Manga considera o piripiri como sendo aquele que mais atrai os compradores de Maputo e não só.

“Ficamos com a impressão de que as pessoas já conhecem os produtos de Inhambane daí que estamos a ter uma avalancha de gente que quer comprar os nossos produtos, mesmo tendo em conta a crise não estamos a sentir os efeitos aqui na FACIM, porque todos querem os nossos bens”, sustentou.

Sobre a expectativa dos próximos dois dias, a fonte disse esperar que mais investidores possam contactar a província para a realização dos negócios. Até ontem, o stand da província tinha sido contactado por cerca de doze investidores entre nacionais e estrangeiros interessados em fazer negócios na área de aquacultura.

COMERCIALIZAÇÃO INTERESSA INVESTIDORES NO NIASSA

Na província do Niassa falamos com Alberto Mucavele, director do Mar, Águas Interiores e Pesca que considera que os primeiros dias da feira são positivos tendo em conta o número de visitantes e a curiosidade manifestada no stand.

“Esperamos que a partir de hoje (sexta-feira), sábado até domingo a afluência venha a aumentar, porque estamos abertos ao investimento”, referiu.

Alberto Mucavele aponta que neste momento a comercialização, sobretudo, do peixe tem estado a centrar maior atenção dos interessados que visitam o stand do Niassa.

“Por isso mesmo, sentimos que a partir de agora temos a missão de criar esta ligação porque no Niassa não temos uma pesca industrial nem semi-industrial. Também há interesse nas leguminosas. Há muita gente que quer comercializar porque sabe que a nossa província só tem produtos orgânicos ou naturais”, sustentou.

Relativamente a crise, a fonte indicou que ela deve estar a fazer se sentir porque, em relação aos anos anteriores, esta feira tem sido um pouco fraca quer do ponto de vista de afluência como das próprias vendas.

Mesmo assim, Mucavele considera a feira deste ano como sendo satisfatória, embora o desejo dos expositores fosse de ver mais gente a visitar os standes.

FLORESTAS CENTRAM ATENÇÃO NA ZAMBÉZIA

Jána província da Zambézia a nossa Reportagem interpelou Ercílio Madede, director provincial do Mar, Águas Interiores e Pesca para quem o balanço dos primeiros dias é positivo tendo em conta o número de visitantes que escalam os stands.

“Falo do número de visitantes de qualidade que entram e perguntam das potencialidades que temos e mostram interesse e estabelecem contactos connosco para poderem investir na província”.

A fonte aponta que o sector florestal é o que tem estado a atrair maior número de visitantes, sobretudo com interesse na exploração da madeira.

Outro sector não menos apreciado é o das pescas, concretamente no caranguejo que tem estado a ser precisado por investidores do mercado asiático e outros pontos do mundo.

“A cozinha zambeziana também tem atraído visitantes. As pessoas contactam-nos para saber como é que se pode produzir o sumo de soja em escala maior e outras variedades que as empresas da Zambézia trazem aqui através duma associação chamada Aclusa”.

Relativamente a crise, o dirigente da Zambézia considera que esta é uma época de desafios para o aumento da produção e produtividade facto correspondido pelo facto de os interessados que visitam a província apenas manifestarem vontade de investir sem apresentar dificuldades de vária índole.

“Eles simplesmente querem saber quais são as oportunidades que se oferecem na Zambézia e quais as áreas em que eles podem investir. Para nós isso é positivo no sentido de que mostra o comprometimento nos esforços que devem ser desenvolvidos visando superar esta crise”, indicou.