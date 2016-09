Sector privado reforça parceria com Bielorrússia

A CONFEDERAÇÃO das Associações Económicas de Moçambique (CTA) e o Centro de Marketing e Estudos de Preços da Bielorrússia acabam de rubricar um memorando de entendimento para a criação e desenvolvimento de contactos de negócios entre as empresas dos dois países.

O acordo, rubricado recentemente em Maputo, prevê ainda que as partes promovam a realização de fóruns de negócios, feiras, exposições e congressos em Moçambique e Bielorrússia.

Na passada quinta-feira, também na cidade do Maputo, a CTA rubricou um memorando de entendimento com a Associação Industrial de Angola (AIA), com o objectivo de trocar experiências nas áreas de petróleo e gás, agro-negócio, bem como sobre a diversificação da economia.

O acordo visa, essencialmente, o desenvolvimento de programas de intercâmbio de informações relevantes para o desenvolvimento das redes empresariais dos dois países, nas áreas de exploração de petróleo e gás natural, logística de petróleo e agro-negócio.

O director-executivo da CTA, Luís Sitoe, explicou, a propósito, que o acordo com a AIA tem por objectivo catapultar as relações económicas entre os dois países, pois Angola é um país com uma vasta experiência na área de petróleo e gás, onde Moçambique está a dar os primeiros passos.

“Interessa a Moçambique saber como é que se organiza o sector dos recursos naturais para que os benefícios sejam para todos os moçambicanos e não apenas para as multinacionais”, realçou.

Por sua vez, o vice-presidente da AIA, Eliseu Gaspar, defendeu na ocasião, que Angola possui muita experiência por partilhar com os empresários moçambicanos no sector de petróleo, do mesmo modo que o seu país pode aprender muito de Moçambique, na matéria de diversificação da economia.

“Moçambique e Angola, pela posição geoestratégica que ocupam, têm condições privilegiadas para relançar a integração regional”, frisou Eliseu Gaspar.

No mesmo dia, a CTA manteve um encontro com o embaixador do Reino da Espanha, Álvaro Alabart, e com Luís Padrónem, director da Casa África, uma instituição espanhola ligada à promoção do conhecimento mútuo entre aquele País e o continente africano.

O encontro, conforme explicou Álvaro Alabart, tinha como objectivo discutir os termos de um memorando de entendimento a ser assinado entre a Casa África e a CTA, visando o incremento das trocas comerciais entre Moçambique e Espanha.

“Queremos partilhar a nossa experiência nas áreas de turismo, engenharia, transportes e firmar parcerias com empresários moçambicanos”, afirmou o diplomata espanhol.