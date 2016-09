Amélia Nakhare, presidente da AT: Corrupção desincentiva empresários

A PRESIDENTE da Autoridade Tributária de Moçambique (AT), Amélia Nakhare, afirmou que a corrupção, particularmente na instituição que dirige, está a desincentivar o desenvolvimento do empresariado nacional.

Falando sexta-feira no distrito de Boane, província de Maputo, durante o encerramento do primeiro curso de instrução básico militar dos funcionários da AT, Amélia Nakhare disse ainda que para além de lesar o Estado, o fenómeno está a reduzir a competitividade do país, perpetuando, desta forma, a pobreza.

“Vale aqui dizer que o dinheiro que passa pelas nossas mãos não é nossa propriedade, é sim pertença dos quase 27 milhões de moçambicanos que contribuem do sacrifício do seu trabalho para o pagamento de impostos, como mecanismo de poupança de cada um em prol de um bem comum de todos, na luta por um Moçambique livre da pobreza, e por isso gritamos bem alto não à corrupção”, disse.

De referir que a preparação militar abrangeu cerca de 90 funcionários da Autoridade Tributária de Moçambique, dentre os quais gestores seniores e técnicos provenientes de todo o país.

Segundo a presidente da AT, os funcionários que terminaram a instrução estão em melhores condições de compreender e de contribuir com acções concretas para o combate à corrupção, fraude e à evasão fiscal e o contrabando.

“A formação está em consonância com o nosso objectivo de tolerância zero contra todos os crimes tributários e aduaneiros conexos que comprometem a arrecadação de receitas do Estado”, afirmou.

Entretanto, o director-geral adjunto das Alfândegas, Paulino Dalas, classificou a formação de “pertinente porque temos uma vasta extensão do território moçambicano que precisa de fiscalização”.

Segundo o director-geral adjunto das Alfândegas, a preparação física e mental dos funcionários da instituição irá permitir uma maior capacidade de fiscalização.

Por seu turno, Âmido Abdala, intervindo em representação dos finalistas, disse que a formação permitiu que instruendos elevassem o seu sentido patriótico.

“Estamos cientes dos desafios da instituição, que são de ano para ano tendencialmente crescentes. Daí que assumimos e renovamos o nosso compromisso de tudo fazer para alavancar os níveis de arrecadação de receitas e combater, com vigor, qualquer tentativa de fraude e evasão fiscal”, disse Âmido Abdala.