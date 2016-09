PARA FINANCIAR ECONOMIA: Estado recorre a soluções internas

O GOVERNO moçambicano está a optar por uma estratégia de financiamento com recursos internos para fazer face ao abrandamento dos preços das matérias-primas no mercado internacional.

A consultora Eaglestone Securities afirma que a mesma estratégia foi adoptada por Angola, cuja economia está a ressentir da queda do preço de petróleo.

No caso concreto de Moçambique, a consultora explica que a opção governamental também tem em vista colmatar o défice originado pela queda do Investimento Directo Estrangeiro (IDE), devido à tensão político-militar e à crise financeira internacional, bem como o adiamento de projectos de extracção de matérias-primas.

A consultora Eaglestone Securities, em análise recente às alterações orçamentais, sublinha que é agora maior o peso das receitas internas no financiamento do Estado moçambicano, nomeadamente através de um “aumento significativo” do crédito interno.

Citada pela Macauhub, a consultora refere que na primeira versão do Orçamento do Estado o peso das receitas fiscais, em relação ao total de receitas, caiu 1,9 pontos percentuais para 59,4 por cento, enquanto o financiamento doméstico subiu de 3,1 por cento para 8,9 por cento.

No caso de Angola, o financiamento doméstico, de 2089 milhões de kwanzas, suplanta mesmo o financiamento externo, de 1384 milhões de kwanzas, no Orçamento de Estado revisto.

Em relação à proposta orçamental inicial, o financiamento doméstico aumenta quase 50 por cento, enquanto o externo recua 8,8 por cento, com o peso de ambas componentes a ser praticamente igual ao das receitas fiscais.

Em comentário à nova proposta orçamental angolana, que prevê um crescimento de 1,1%, um terço do inscrito no OGE inicial, a Eaglestone sublinha que o Governo “acredita que o país continua a ter acesso a financiamento suficiente, nomeadamente de fontes internacionais”, razão porque decidiu prescindir da assistência financeira do FMI.

“Contudo, é claro que o nível de dívida de Angola continua a subir a um ritmo muito rápido e por isso é necessário um acompanhamento cuidadoso. Isto é particularmente relevante, tendo em conta os níveis crescentes de dívida denominados em moeda estrangeira, bem como a possibilidade de o kwanza depreciar-se ainda mais no curto prazo, o que pode tornar ainda mais difícil para o país cumprir os seus compromissos”, alerta.

O Governo angolano anunciou em comunicado divulgado em Julho estar em negociações finais sobre empréstimos com outras entidades estrangeiras na ordem de 3300 milhões de dólares.