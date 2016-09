Preço do pão vai manter-se estável

O MINISTÉRIO da Indústria e Comércio vai formalizar, dentro desta semana, um protocolo que garante a estabilidade do preço do pão até finais do primeiro trimestre do próximo ano.

A proposta foi revelada pelo titular do pelouro, Max Tonela, que falava à margem da realização do 24º Conselho Coordenador deste ministério, realizado na manhã de hoje em Maputo.

A introdução desta medida faz parte do consenso alcançado entre o governo e panificadores para mitigação dos custos de produção do pão.

“No final do mês de Julho acordamos com os panificadores um princípio de compensação que, está assegurar que as padarias sejam compensadas, pelos sucessivos incrementos do preço da farinha de trigo e, estamos a concluir o processo de negociação com as moageiras para amortização dos preços” disse.

Entretanto, a continuidade do incentivo será condicionada à alteração dos preços dos factores de produção, de modo a aliviar os encargos assumidos pelo Estado.

Esta iniciativa marca a implementação de medidas anunciadas pelo sector da indústria e comércio, de modo a travar a subida do preço do pão, que foi sugerida pelas panificadoras, para fazer face aos prejuízos avultados que registavam.

Entre outras decisões tornadas públicas em Julho último, destaca-se a eliminação de barreiras fiscais na importação das matérias-primas como a farinha de trigo, vitaminas e fermento, bem como extinção da inspecção intrusiva para os importadores destes artigos.