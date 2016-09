MIC destaca prioridades na área da comercialização

O GOVERNO propõe-se a incrementar os níveis de comercialização de cereais com destaque para o milho, soja, arroz e trigo com vista a garantir a disponibilidade de produtos, reduzir as importações e o aumento da produção em todos os sectores, com ênfase para o da agricultura.

Falando ontem em Maputo, o Ministro da Indústria e Comércio, Max Tonela, apontou que a concretização destes objectivos passa, primeiro, por se encontrar formas para aprimorar os sistemas já existentes de comercialização de produtos agrícolas e a promoção da segurança alimentar e nutricional.

“Sem hesitações devemos de forma aberta reflectir sobre o papel que o Instituto de Cereais de Moçambique deve desempenhar e avaliar a necessidade da sua reestruturação”, referiu o governante durante a sessão da abertura do XIVConselho Coordenador do MIC que decorre no Zimpeto, arredores da cidade de Maputo.

A fonte apelou também sobre a necessidade de se avaliar de forma desapaixonada o grau de utilização dos sistemas de silos e outras infra-estruturas de armazenagem promovidos com recursos do Estado e procurar formas mais eficazes de gestão, incluindo a avaliação do envolvimento do sector privado para a maximização dos benefícios destes activos.

O ministro recordou ainda que a actual situação económica do país é caracterizada por enormes desafios derivados de factores combinados quer internos, quer externos.

Dentre esses factores se destaca a queda dos preços dos principais produtos que Moçambique exporta, nomeadamente o carvão, açúcar, alumínio, tabaco, energia eléctrica, gás, madeira, entre outros, e a contínua dependência de importações de matérias-primas, serviços e produtos acabados.

As estatísticas mostram que nos últimos 10 anos o crescimento das importações, em Moçambique, tem superado o das exportações e as receitas desta corresponderam à metade das importações efectuadas no período que decorre entre 2010 e 2015.

É neste contexto que Max Tonela salienta ser responsabilidade do seu ministério colocar a industrialização no centro da agenda de desenvolvimento para que este quadro seja substancialmente alterado.

Destacou ainda que o sector industrial moçambicano ainda apresenta baixos volumes de produção incapazes de satisfazer o mercado interno externo.

Apresenta ainda baixos níveis de infra-estruturas tecnológicas e de oferta de emprego e pouca diversificação dos produtos oferecidos, apesar de ter registado um significativo aumento do volume de produção nos últimos 5 anos.

“Esperamos que deste conselho coordenador surjam reflexões que produzam propostas muito concretas sobre medidas que o Governo deve tomar para estimular o aumento e a diversificação da produção industrial em Moçambique, como parte da operacionalização da Política e Estratégia Industrial recentemente aprovada”, referiu Tonela.