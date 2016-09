Preços subiram em Agosto

Dados publicados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula ao longo do mês de Agosto, indicam que o país registou, face ao mês anterior, uma subida do nível geral de preços na ordem de 1,27 por cento.

Esta cifra representa uma aceleração da inflação mensal em 0,37 pontos percentuais. As divisões de alimentação e bebidas não-alcoólicas e dos transportes tiveram um impacto na tendência geral de aumento de preços em cerca de 0,44 pontos percentuais (pp) e 0,26pp positivos, respectivamente.

Da análise da inflação mensal por produto, resulta que o aumento dos preços do óleo alimentar (10,3%), do arroz (3,6%), de veículos automóveis em segunda mão (9,3%), de materiais diversos para manutenção e reparação de habitação (9,1%), do sabão (10,3%), de veículos automóveis novos (8,4%) e do peixe fresco, refrigerado ou congelado (2,7%) contribuiu para o total da inflação mensal com cerca de 0,95pp positivos.

Segundo o INE, Verifica-se, porém, que alguns produtos, com destaque para o tomate, o feijão nhemba e a cebola, contrariaram a tendência geral de agravamento de preços, ao contribuir com 0,63pp negativos.

De Janeiro a Agosto do ano em curso, o país registou um aumento de preços em cerca de 11,68%. A divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas foi a que mais se destacou, ao contribuir para o comportamento geral de preços com aproximadamente 8,03pp positivos.

Desagregando a inflação acumulada por produto, concluiu-se que a farinha de milho, o arroz, o óleo alimentar, a cebola, o açúcar amarelo, o amendoim e o carapau são os que mais influenciaram o comportamento geral, ao contribuir com 6,25pp positivos.

O INE informa ainda que relativamente a igual período de 2015, o país registou um aumento de preços na ordem de 21,96%. A divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas foi a de maior agravamento de preços com 36,64%, o equivalente a uma contribuição no total da inflação homóloga de 16,33pp positivos.

INFLAÇÃO POR CIDADE

Segundo o INE, os dados de Maputo, Beira e Nampula, quando analisados por cidade, indicam uma tendência de agravamento de preços em todas elas. A cidade de Maputo liderou com cerca de 1,75%, seguida da cidade de Nampula com 0,94% e por último a cidade da Beira com 0,52%.

Em termos de comparticipação na inflação mensal registada para o país (1,27%), a cidade de Maputo foi a que mais influenciou esta tendência, tendo contribuído com cerca de 0,87pp positivos, as cidades de Nampula e Beira comparticiparam com 0,32pp e 0,08pp positivos, respectivamente.

De Janeiro a Agosto, as três cidades registaram uma tendência de agravamento de preços, sendo a cidade de Nampula a de maior agravamento, com 13,22%, seguida da cidade da Beira, com 12,76%, e por último a cidade de Maputo, com 10,31%.

Em termos homólogos, em Agosto findo as cidades da Beira, Nampula e Maputo registaram aumentos de preços na ordem de 24,07%, 22,12% e 21,15%, respectivamente.