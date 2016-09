PR EM MANICA: É preciso deixar de viver na pobreza

O país precisa de sair da vergonha de viver na fome e na pobreza quando possui condições agro-ecológicas para produzir comida, disse na manhã de hoje, no distrito de Gondola, província de Manica, o Presidente da República, Filipe Nyusi.

Para o Chefe do Estado, que falava na abertura do Fórum Internacional de Empresários Agrários e Pesqueiros, “é hora de a Agricultura e a Pesca extraírem da natureza os recursos disponíveis” para vencer a fome e a pobreza.

O evento é organizado pelos ministérios da Agricultura e Segurança Alimentar, Mar, Águas interiores e Pesca e a Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA).

Rogério Manuel, presidente do CTA, apontou uma série de medidas para que tal intenção se materialize. Disse, por exemplo, que há que desenvolver e modernizar os sectores, assegurar financiamentos e seguros, simplificar o acesso à terra e alocar os serviços de apoio, tais como a extensão.

Por seu turno, o governador da província, Alberto Mondlane, convidou na ocasião os investidores nacionais e estrangeiros a abraçar a área agrícola, explicando que dos 36 milhões de hectares de terra arável, apenas 15 por cento são usados.

Entretanto, o Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco, disse haver enorme expectativa em torno do presente fórum de empresários agrários e pesqueiros, e na materialização dos desafios colocados aos sectores.

Participam neste encontro, empresários e investidores nacionais e estrangeiros dos sectores agrário e pesqueiro, membros dos governos Central e provinciais, homens de negócios, académicos, representantes das instituições públicas e privadas, da sociedade civil e parceiros de cooperação. O foco é discutir as estratégias de produção alimentar no país.