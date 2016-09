Gapi financia mecanização agrícola

CERCA de 10 mil produtores agrícolas organizados em três cooperativas de Gondola e Sussundenga, na província de Manica, e de Gorongosa, em Sofala, passam a contar com 15 tractores para melhorar a sua produção e produtividade.

Com este equipamento, financiado pela Gapi, cada cooperativa poderá mecanizar cerca de 500 hectares na campanha de 2016-2017. Além do aumento da produção e do rendimento de inúmeras famílias, espera-se que a medida contribua para a melhoria da qualidade dos produtos comercializados na presente campanha, em concreto, milho, feijão, gergelim, amendoim, batata reno e batata-doce. O financiamento de 15 tractores, adquiridos ao Fundo de Desenvolvimento Agrícola (FDA), enquadra-se na estratégia da Gapi de disponibilizar tecnologias a organizações de produtores, em especial empresas cooperativas. Deste modo, pretende promover oportunidades, inovação e equidade, contribuindo para o desenvolvimento do tecido empresarial moçambicano e a criação de uma classe média empreendedora. Nas suas intervenções, a Gapi apoia a organização de camponeses do sector familiar em empresas cooperativas para que possam aceder a um conjunto de benefícios, tais como tecnologias que permitam a mecanização da sua produção, conhecimento útil à sua actividade, sementes melhoradas, e ligação a mercados e a diversos modelos de financiamento. As actividades que visam melhorar a actuação das organizações de produtores contam com a actuação directa da Centagri, uma empresa criada pela Gapi-SI para prestar assistência técnica agrícola e agro-industrial na região centro de Moçambique. Até aqui as actividades da Centagri tiveram um impacto positivo directo na vida de mais de 50 mil pessoas. Além de oferecer assistência técnica – com visitas individuais aos cooperativistas a cada 15 dias, a Centagri apoia os processos de legalização das cooperativas, assegurando que adoptam normas de boa-governação, como contabilidade organizada e cumprimento das obrigações ao Estado. Outra das acções da Centagri que mais se destaca é a recolha e comercialização da produção de milho com uma rentabilidade ao cooperativista 40 por cento superior aos preços praticados por intermediários. A empresa também apoia as cooperativas a assegurar o armazenamento adequado do milho recebido para que possam comercializar até 50 quilos por família a um preço justo nos momentos de escassez, em particular durante o mês de Fevereiro. Em paralelo, a Centagri disponibiliza crédito de campanha na forma de sementes seleccionadas e adubos a crédito, de acordo com a capacidade e vontade de cada agricultor e após avaliação presencial do seu potencial.