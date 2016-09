Reino Unido estimula comércio com o país

O REINO Unido acaba de manifestar a intenção de estimular as relações comerciais com Moçambique. O desejo foi expresso a jornalistas ontem, em Maputo, por Richard Benyon, enviado Comercial da Primeira-Ministra Britânica, Theresa May, no final de uma audiência que manteve com o Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário.

Segundo Richard Benyon, que ainda ontem terminou a visita iniciada segunda-feira, o sector energético é um dos identificados como tendo potencial para o estabelecimento de parcerias comerciais tomando em consideração as reservas consideráveis de hidrocarbonetos de que Moçambique dispõe.

“Moçambique é um dos países com grandes reservas de gás e o Reino Unido tem grande experiência, em particular a cidade de Aberdeen, na Escócia, que descobriu gás há mais de 40 anos e teve que depender de outras experiências. Então, Aberdeen tem a oportunidade de partilhar a sua experiência na melhor forma de exploração de reservas de gás com Moçambique”, disse.

Sobre o diálogo mantido com o Primeiro-Ministro, Agostinho do Rosário, Richard Benyon afirmou que o mesmo abordou assuntos relacionados com “a longa relação entre Moçambique e o Reino Unido”.

“No contexto destas relações se falou daquilo que são as dificuldades, mas o Reino Unido quer trabalhar com Moçambique para que as dificuldades sejam ultrapassadas”, afirmou.

Benyon acrescentou que Moçambique dispõe de Zonas Francas Industriais com grande potencial de investimento para empresas britânicas.

“Existem outras áreas para estreitar a cooperação, como sejam os recursos humanos, educação e as várias missões empresariais britânicas que têm vindo e que virão nos próximos tempos certamente que olharão para essas áreas. Há um grande potencial de comércio, mas há um elemento essencial que precisa ser resolvido, pois a instabilidade e a incerteza económica que o país vive neste momento podem afectar este potencial”, frisou.

Relativamente ao volume de investimentos previstos, Richard Benyon disse não poder quantificar, porque depende de outros elementos, como os preços das commodities (matérias-primas) como o gás e petróleo no mercado internacional e questões financeiras.

“Esses e todos outros aspectos devem ser abordados como desafios para poder criar condições para que esse potencial de comércio seja desenvolvido”, disse.

Durante o período que permaneceu no nosso país, Richard Benyon manteve encontros com representantes da Rede de Negócios Britânicos em Moçambique, composta por mais de 80 empresas.

Benyon reuniu-se igualmente com representantes de empresas operadoras no sector do petróleo e gás, dos sectores das exportações e importações (IPEX e CPI), do mercado de valores mobiliários e zonas económicas especiais.

No sector energético, Richard Benyon visitou, em Ressano Garcia, a Aggreko, uma empresa de destaque em soluções de energia.