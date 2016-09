Gás do Rovuma atrai petrolífera do Qatar

A QATAR Petroleum poderá juntar-se à Exxon Mobil para comprar parte da operação do Grupo Eni no negócio do gás em Moçambique. Segundo escreveu esta semana o Economic Times, a empresa pública italiana Eni pretende vender 50 por cento da sua participação na Área 4 da Bacia do Rovuma, no norte de Moçambique, de modo a encaixar 5 mil milhões de euros ao longo dos próximos dois anos.

Apesar de já ter duas áreas para a pesquisa de hidrocarbonetos em Moçambique, nos últimos tempos a Exxon Mobil tem vindo a ser associada ao interesse na compra de parte de acções da multinacional italiana Eni.

No seu mais recente pronunciamento sobre o assunto, o Presidente do Conselho de Administração (PCA) do Instituto Nacional de Petróleo (INP), Carlos Zacarias, disse que oficialmente ainda não existe nenhuma informação sobre este negócio.

Referiu, contudo, que a sua instituição também tem estado a acompanhar via imprensa nacional e estrangeira o alegado interesse pelas acções da multinacional italiana, o que é algo normal neste tipo de negócios.

“Não temos ainda nenhuma comunicação oficial, mas também já ouvimos informações gerais de que a Exxon Mobil Exploration tem interesses na bacia do Rovuma. Nós não nos opomos a isso, porque este tipo de negócios é comum neste sector de hidrocarbonetos”, referiu na altura Zacarias, que também diz acreditar que qualquer aquisição de acções na bacia do Rovuma vai ser para acrescentar valor aos projectos já existentes.

Sublinhou ainda que “a condição que vamos colocar, caso sejamos comunicados, é que qualquer transacção não deve comprometer os prazos até aqui estabelecidos”.

Refira-se que a Área 4 da Bacia do Rovuma, que é operada pela Eni, tem reservas de gás estimadas em 85 biliões de metros cúbicos.

A Qatar Petroleum, através do seu CEO, Saad al-Kaabi, já confirmou recentemente que estava interessada em adquirir participações em concessões de gás em África.

A agência macauhub avança que a Exxon Mobil já é parceira da Qatar Petroleum em projectos de desenvolvimento das reservas locais de gás.

Em 2013 a companhia italiana vendeu 20 por cento da Área 4 à China National Petroleum Corporation (CNPC) por 4.2 mil milhões de dólares.