Economia nacional volta a acelerar em 2017

A ECONOMIA moçambicana vai registar uma aceleração, a partir do próximo ano, devendo atingir um crescimento médio de 5.1 por centro entre 2017 e 2020.

Uma análise da Economist Intelligence Unit (EIU) aponta que essa aceleração da economia será impulsionada pela estabilização macroeconómica e pela recuperação da confiança dos investidores.

Segundo a mesma análise, o crescimento económico de Moçambique em 2016 deverá ser da ordem dos 3,6 por cento, metade do registado na última década, devido à queda da despesa pública, fracas exportações e perturbações na produção agrícola.

A EIU afirma que a recuperação estará directamente ligada ao aumento da produção de carvão e dos seus preços nos mercados internacionais no período entre 2017 e 2018 e à melhoria da produção agrícola a partir de 2017, no entanto, com poucos resultados devido à falta de produtividade da agricultura e aos baixos preços praticados na exportação dos produtos.

Na análise económica da situação em Moçambique, datada de meados de Setembro, a EIU, citada pela agência macauhub, admite ser provável uma queda no investimento, consequência da “alta inflação, volatilidade da moeda e crescentes riscos políticos”.

Moçambique atravessa um período de múltiplas crises, marcadas pelo arrefecimento do crescimento económico, forte desvalorização do metical face ao dólar, descida do preço das matérias-primas e das exportações, subida acentuada da inflação e queda do investimento estrangeiro e da ajuda externa, em resultado dos empréstimos ocultados pelo Estado e que fizeram disparar os valores da dívida pública.

Em consequência da situação interna do país as intenções de investimento em Moçambique caíram 48 por cento no primeiro semestre de 2016 comparativamente ao mesmo período do ano passado.