Governo e Anadarko perto do acordo sobre gás natural

O GOVERNO moçambicano e a Anadarko estão perto de alcançar um acordo que deverá abrir caminho para o início das operações de exploração do Gás Natural Liquefeito (GNL) na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado.

O facto foi revelado pelo vice-presidente da Anadarko Petroleum Corporation, Al Walker, no acto que marcou o fim da visita do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, às instalações da petrolífera norte-americana, em Houston.

O acordo vai resolver problemas relacionados com os contratos, a moldura legal, os elementos críticos para garantir segurança ao projecto e o valor económico a longo prazo. Nos termos do projecto, serão reassentadas 500 famílias, que deverão abandonar a área abrangida pelo programa.

Walker não se referiu a datas, lembrando, entretanto, que é preciso também ter em conta as incertezas provocadas pelos baixos preços do produto no mercado internacional.

Intervindo na ocasião, Filipe Nyusi enfatizou, particularmente, a questão do reassentamento das comunidades, no âmbito do projecto, cuja exploração poderá colocar Moçambique num dos maiores produtores mundiais do GNL.

Este ano tem sido descrito como crucial para o estabelecimento de bases sólidas para o seu arranque.

A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) aconselhou a aceleração do processo de exploração de gás, sob pena de o país perder a oportunidade.

Depois da descoberta inicial de gás natural na bacia do Rovuma, há seis anos, a petrolífera norte-americana ainda não tomou a decisão final de investimento, o último e definitivo passo para avançar com o projecto.

LÁZARO MANHIÇA, em Houston