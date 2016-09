DECLÍNIO DA PESCA EXTRACTIVA: Aquacultura deve ser aposta do sector

O DECLÍNIO das capturas no sector pesqueiro leva os operadores a apostar na aquacultura como forma de garantir uma rentabilidade dos seus negócios. Dados avançados há dias pelo director de Produção da Aquapesca, Abedi Ali Goulamaly, indicam que com o declínio da pesca extractiva a aquacultura contribui actualmente com 42 por cento do pescado consumido no mundo, sendo responsável pelo fornecimento de 9 de cada 10 ostras, 2 de cada 3 salmões, 3 de cada 4 tilápias e 1 de cada 2 camarões.

Sendo Moçambique um país com potencial para a prática desta actividade económica, em 1994 Abedi Ali Goulamaly fundou a empresa Aquapesca Lda., com sede em Licunguma, distrito de Inhassunge, na província da Zambézia.

A sua actividade principal é o cultivo de camarão marinho. O representante da Aquapesca disse que o sector privado deve ver a aquacultura como uma área de investimento com grande potencial.

Com um investimento de 50 milhões de euros, a empresa possui uma maternidade de larvas, localizada em Nacala, na província de Nampula, com capacidade de 100 milhões de larvas ao ano. No local estão em curso trabalhos de domesticação e resistência.

Em Inhassunge, possui uma farma de engorda com uma área de 350 hectares de viveiros e com capacidade de 600 toneladas/ciclo (2 ciclos/ano).

Actualmente a Aquapesca emprega 300 trabalhadores efectivos, 90 por cento dos quais em Inhassunge.

A empresa possui também uma fábrica de processamento, com capacidade de 10 toneladas por dia. O congelamento é feito por salmoura, uma solução de sal em água. Possui certificação para o mercado da União Europeia.

Segundo o director de produção da Aquapesca, a empresa tem uma política de qualidade que se baseia na observância dos procedimentos reguladores do sector (Regulamento Geral da Aquacultura); observância do regulamento hígiosanitário para os produtos alimentares de origem aquática; e a Lei do Ambiente.

“Em termos de capital humano, apostamos na formação, incentivamos a escolarização, treinamento no local sobre as boas práticas de fabrico e de higiene”, disse.

Segundo ele, a sua companhia tem, igualmente, colaboração com instituições de ensino médio e superior, sendo que a maior parte dos técnicos da empresa são graduados da ESCMCUEM. Apontando as adversidades, referiu que em 2011 a criação foi afectada pelo vírus da mancha branca, que provocou prejuízos avaliados em cerca de 4 milhões de dólares norte-americanos. “Como solução, a Aquapesca procedeu ao cultivo em água desinfectada e fez a seleção genética por resistência”, afirmou.