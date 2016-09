Petrolífera americana pesquisa gás e petróleo na Palmeira

Quarta, 21 Setembro 2016

DURANTE três noites consecutivas o Festival Standard Bank Joy of Jazz reuniu e desfilou, no último fim-de-semana, actos, rostos e fundamentos no Sandton Convention Centre, na África do Sul, para provar que o jazz não jaz e nunca jazerá porque feito para o Homem o escutar e adorar por toda a eternidade. Ler mais..