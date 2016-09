PETRÓLEO E GÁS NA MANHIÇA: Firma norte-americana quer investir na pesquisa

O GOVERNO moçambicano está a negociar com a petrolífera norte-americana Dionnex Energy termos para a realização de actividades de prospecção de petróleo e gás na região do posto administrativo de Palmeira, distrito da Manhiça, província de Maputo.

A companhia já manifestou disponibilidade de investir, numa primeira fase, 100 milhões de dólares norte-americanos em actividades de levantamentos sísmicos e aéreos, dependendo dos resultados desse exercício o eventual aumento do investimento no projecto.

Warburger Pincus, presidente da firma, foi recebido pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, esta semana, em Nova Iorque, a quem solicitou a intervenção do Chefe do Estado moçambicano com vista a acelerar-se a conclusão do contrato ora em negociação.

Ainda assim Pincus disse esperar que o entendimento seja alcançado a tempo de permitir que a sua firma faça os primeiros investimentos já no próximo ano em actividades de prospecção.

A fonte assegurou que logo que os resultados da pesquisa estiverem em mãos e se revelarem positivos a empresa entrará imediatamente em acção. No entanto, chamou à atenção sobre um possível incumprimento dos prazos idealizados, pois o processo pode se arrastar por mais um ano, uma vez que as pesquisas não podem ser feitas na época chuvosa.

Explicou que nos seus projectos a sua companhia preocupa-se com questões ligadas ao meio ambiente, emprego e às condições das comunidades onde desenvolve os investimentos.

Refira-se que o concurso para a pesquisa de hidrocarbonetos no posto administrativo da Palmeira foi terminado em Julho do ano passado, sob direcção do Instituto Nacional do Petróleo (INP).

Os primeiros trabalhos de pesquisa de hidrocarbonetos na região da Palmeira datam do período colonial, acreditando-se que com o uso de tecnologias modernas se possa chegar a novas conclusões sobre o potencial da área.

Uma outra companhia norte-americana, a ANADARKO, está neste momento a fazer pesquisas de gás e petróleo na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado.

LÁZARO MANHIÇA, em Nova Iorque