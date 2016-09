Retalhistas incrementam preços de milho e feijão

O GRÃO de milho branco e feijão-nhemba tendem a subir de preço no mercado retalhista. Dados avançados pelo Sistema de Informações de Mercados Agrícolas (SIMA), do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, indicam que na semana, de 12 a 19 de Setembro, esta tendência de subida constatada no grão de milho branco e de feijão-nhemba contrasta com o de arroz, amendoim grande e pequeno e feijão-manteiga, que registaram variações significativas comparando ao preço praticado na semana anterior.

No que tange ao milho, o SIMA refere que a tendência de subida nota-se com maior destaque nos mercados retalhista de Chibuto e Massinga, com variações de 20% e 11.11%, respectivamente.

No geral, o preço médio praticado nos mercados retalhistas deste cereal é de 26.03Mt/kg, contra os 26,43Mt/kg praticados na semana anterior.

O preço mais alto continua a ser praticado no mercado da cidade de Maputo, onde o quilo de milho custa 39.59Mt. O mais baixo é de 18,29Mt/kg praticado no mercado do distrito de Macanga, na província de Tete.

No arroz o SIMA reporta que na maioria dos mercados retalhistas nacionais os preços foram estáveis. Não obstante, houve redução de preços no mercado da Maxixe e de Manica e subidas em Montepuez e Cuamba.

O preço de feijão-nhemba teve tendência de subida em cinco mercados, nomeadamente Nampula, Inhambane, Maxixe, Mutarara e Cuamba.

A maior subida foi no mercado de Nampula, em 60%, seguido de Cuamba, província do Niassa. O mercado de Chibuto foi o único que baixou o preço desta leguminosa.

O valor mais baixo do “nhemba” continuou a ser praticado no mercado de Ribaué a 20,00Mt/kg e os mercados de Moamba, Magude e Xai-Xai registaram o preço mais alto de 80.00Mt/Kg.

No geral, os mercados retalhistas monitorados pelo SIMA praticaram o preço de feijão-manteiga que variava de 50,00 a 130,00Mt/Kg.

Na sua maioria vendem-no ao preço de 90,00Mt/kg a 100,00Mt/Kg, o que reflecte uma estabilidade de preço comparado com da semana anterior.

O preço mais baixo deste produto na semana em análise foi praticado no mercado de Montepuez, a 50,00Mt/Kg, enquanto Changara tinha o valor mais alto, ou seja, 130.82Mt/Kg.

A fonte diz ainda que relativamente ao amendoim grande e pequeno o preço em alguns mercados retalhistas do país teve tendência a subir em relação a preços da semana anterior, com destaque para Ribaué, que valorizou o amendoim pequeno em 60%, depois Chibuto, com 25% de subida.

O mercado de Cuamba incrementou o valor de amendoim grande em 27.7% .

Homoíne e Buzi abastecem o sul

Em termos de fluxos dos produtos, o SIMA refere que os distritos de Homoíne, em Inhambane, e Búzi, em Sofala, destacaram-se no abastecimento de milho a alguns mercados da região sul do país.

Com efeito, o mercado de “Xikhelene”, na cidade de Maputo, recebeu milho do distrito de Homoíne adquirido ao preço de 360,00Mt a lata de 20 litros, enquanto o de Xai-Xai se abastecia com a localidade de Mutindire, no distrito de Buzi, onde o custo de aquisição foi de 250,00Mt a lata de 20 litros.

Em Xai-Xai ainda deu entrada parte deste produto adquirido localmente ao preço de 10,00Mt/kg.

No Chókwè comercializava-se milho da cidade de Chimoio, onde foi adquirido a 250,00 a lata de 20 litros, na mesma altura em que Maxixe dava entrada do cereal do distrito de Homoíne comprado ao preço de 360,00Mt a 400,00Mt a lata de 20 litros.

Massinga continuava a vender a produção local com o custo fixado em 350,00Mt a lata de 20 litros. O mercado de Vilankulo abasteceu-se da cidade de Chimoio ao preço de 400,00Mt a lata de 20 litros, enquanto Guvuro se fornecia do posto administrativo de Dombe, onde o custo era de 300,00Mt a lata de 20 litros. No mesmo mercado havia parte deste produto de Tete comprado a 350,00Mt a lata de 20 litros.

Na zona centro, o mercado de Caia continuou a abastece-se do distrito de Marromeu, onde a compra era 880,00Mt o saco de 50Kg, enquanto a Vila de Gorongosa tinha a venda o produto de Vunduzi, comprado a 110,00Mt a lata de 5 litros.

O mercado de Manica tinha milho do posto administrativo de Mavonde adquirido ao preço de 380,00Mt a lata de 20 litros e a cidade de Chimoio comercializava o cereal de Báruè, onde foi comprado ao preço de 380,00Mt a lata de 20 litros.

A cidade de Tete continuava a depender do distrito de Marávia, onde os produtores cobravam 300,00Mt por lata de 20 litros.

Macanga foi abastecido com milho das localidades circunvizinhas comprado ao produtor a 260,00Mt a lata de 20 litros, na mesma altura em que Cahora Bassa se abastecia da cidade de Tete ao preço de 1.350,00Mt o saco de 60Kg.

Já na zona norte o mercado de Nacala foi abastecido com milho do distrito de Gurué comprado ao preço 140,00Mt a lata de 10 litros. Cuamba tinha a venda o cereal dos produtores locais comprado a 350,00Mt a lata de 20 litros.

A cidade de Nampula forneceu-se do distrito de Mecuburi ao preço de 19,00Mt/kg e o mercado de Ribáuè dependia do abastecimento dos produtores locais ao valor de 300,00Mt a lata de 20 litros. Montepuez tinha milho de produção local comprado a 15,00Mt/kg.