Standard melhor banco de investimentos do país

O Standard Bank foi recentemente nomeado pela revista EMEA Finance melhor Banco de Investimentos de Moçambique, nos African Banking Awards 2016.

Esta é a quarta vez consecutiva que o banco recebe esta distinção, que na terceira vez foi atribuído pela Global Finance Magazine.

O prémio é um testemunho do compromisso do banco comercial mais antigo do país com a dinamização da economia moçambicana, como demonstram o volume de financiamentos, a qualidade dos mandatos de assessoria e a sofisticação das estruturas de financiamento apresentadas aos clientes ao longo dos últimos quatro anos.

Em 2016, esta instituição bancária aprofundou o seu alinhamento estratégico e tem estado a demonstrar uma experiência e liderança nos mercados de capitais e em todas as áreas de serviços bancários corporativos e de investimento.

“Com o objectivo de alcançar a eficiência, no conjunto de negócios e transações efectuados pelo banco em Moçambique, e particularmente a rentabilidade do capital, procuramos aprimorar a satisfação dos nossos clientes, investir no capital humano e cultivar relações sustentáveis com todos os nossos públicos”, sustentou, a propósito, André du Plessis, director da Banca Corporativa e de Investimentos do Standard Bank.

Este prémio, conforme sublinhou, constitui o reconhecimento do trabalho desenvolvido por uma equipa multidisciplinar altamente qualificada e experiente da Banca de Investimentos, centrada na originação e estruturação de negócios, bem como no fortalecimento de relacionamentos com os clientes.

Importa referir que a publicação EMEA Finance é dirigida à comunidade financeira da Europa, Médio-Oriente e África, onde se incluem presidentes e executivos de topo e outros gestores financeiros responsáveis pela realização de investimentos e pela tomada de decisões estratégicas em grandes empresas e instituições financeiras.

Os prémios atribuídos pela publicação constituem um reconhecimento aos bancos comerciais e de investimento, gestores de activos, correctores e consultores pelas suas realizações durante o ano.