Gemfields aumenta produção de rubis

Terça, 27 Setembro 2016

PACOTES de vinho, latas de cerveja, garrafas de whisky e gin baratos, beatas e algumas embalagens de maços de cigarro espalhadas no chão constituem o cenário do espaço que fica por detrás do edifício da Escola Secundária Josina Machel, na cidade de Maputo.Os detritos foram abandonados por alunos que trocaram as salas de aula e os corredores por... Ler mais..