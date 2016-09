ENI mobiliza fundos para o gás do Rovuma

O GRUPO italiano ENI começou a contactar instituições bancárias a fim de obter os milhares de milhões de dólares necessários para explorar os depósitos de gás natural que descobriu na bacia do Rovuma, província de Cabo Delgado.

Segundo a agência financeira Reuters, a ENI confirmou a realização na semana passada, em Londres, de um encontro com banqueiros a fim de montar o financiamento para a exploração do campo Coral, que contém parte dos depósitos de grande dimensão de gás natural e que foram descobertos há cerca de seis anos no bloco Área 4 daquela bacia.

Os bancos contactados deverão dar uma resposta nas próximas semanas com as condições para os empréstimos solicitados pelo grupo italiano, iniciativa que representa um dos passos finais antes de a administração poder tomar uma decisão final de investimento.

Entretanto, segundo a agência Macauhub, o grupo diz estar ciente das dificuldades associadas ao risco que o país apresenta desde a descoberta das elevadas dívidas contraídas pelo Governo.

Desde o início do ano que as autoridades moçambicanas e o grupo italiano consideram o ano de 2016 como sendo crucial para a decisão final de investimento na exploração de gás natural da bacia do Rovuma.

Refira-se que numa visita efectuada em Maio último à Palma, o director-geral da ENI East Africa, Fábio Castiglioni, considerou a aprovação no início deste ano do plano de desenvolvimento do campo Coral Sul, na Área 4 da bacia do Rovuma, como tendo sido um passo fundamental para a progressão do projecto.

“Foi dado um passo fundamental para a progressão em relação à decisão final de investimento do projecto que, entre outras matérias, preconiza a extracção e liquefacção de gás natural usando uma plataforma flutuante”, referiu, na altura, Fábio Castiglioni.

Referiu ainda que o plano de desenvolvimento aprovado pelo Governo de Moçambique constitui a primeira fase de exploração de gás, uma vez que os projectos subsequentes do campo Coral e de toda a descoberta e sua liquefacção serão objecto de planos de desenvolvimento específicos a aprovar oportunamente pelo Governo.

Após a aprovação do plano de desenvolvimento, o grupo ENI e parceiros no bloco Área 4, nomedamente Galp Energia de Portugal, Kogas da Coreia do Sul e a estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos elaboraram um plano de conteúdo local que pretende maximizar as potencialidades locais nas componentes de fornecimento de bens e serviços, recrutamento e desenvolvimento de mão-de-obra.