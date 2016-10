Vale aprova novos termos para negócio com a Mitsui

O GRUPO brasileiro Vale espera vir a receber 768 milhões de dólares com a venda à japonesa Mitsui & Co de participações na mina de carvão de Moatize e no Corredor Logístico de Nacala, em Moçambique, ao abrigo do novos termos do acordo originalmente assinado em 2014.

Os novos termos, divulgados esta semana ao mercado, contemplam o pagamento de 450 milhões de dólares, que incluem 225 milhões de dólares por uma participação de 15% na mina de carvão de Moatize, de que o grupo mineiro controla 95% e uma contribuição adicional até 195 milhões de dólares, cujo montante dependerá de um conjunto de critérios.

O grupo Mitsui & Co pagará ainda 348 milhões de dólares por uma participação de 50% no Corredor Logístico de Nacala e comprometeu-se ainda a abrir uma linha de crédito de 165 milhões de dólares a favor daquele Corredor, que liga a mina de carvão de Moatize ao porto de águas profundas de Nacala.

No comunicado divulgado no Rio de Janeiro, e citado pela Agência macauhub, o grupo mineiro afirmou que os novos termos do acordo demonstram o empenho tanto da Vale como da Mitsui na transacção e reforçam os esforços das partes no sentido de levar a bom termo o projecto de financiamento das operações mineira e logística em Moçambique.

Os dois grupos pretendem angariar junto de instituições financeiras, nomeadamente japonesas, cerca de 2,7 mil milhões de dólares para expandir o negócio em Moçambique.

São dados que aprecem numa altura em os preços do carvão nos mercados internacionais mais do que duplicaram desde o início do ano, permitindo o reinício de projectos de extracção mineira e melhorando as perspectivas de projectos de infra-estruturas em Moçambique.

Devido a cortes de produção internacionais ocorridos nos últimos meses, os preços de carvão aumentaram de próximo de 80 dólares por tonelada para perto de 190 dólares por tonelada em Setembro, situação que já levou a indiana Jindal Steel & Power Ltd. a decidir retomar as suas operações na mina de Chirodzi, alcançando uma produção mensal de 300 mil toneladas.

Os preços baixos das matérias-primas, entretanto em recuperação, têm diminuído a confiança na rápida execução de projectos de infra-estruturas como o recentemente assinado por Moçambique, Botswana e Zimbabwé, para a construção de uma linha ferroviária de 1600 quilómetros para servir o porto de águas profundas de Techobanine, no sul da província de Maputo, ligando-o a Francistown, no leste do Botswana, através do Zimbabwé.

O consórcio internacional responsável pelo projecto do porto, com um custo estimado em mil milhões de dólares, integra a empresa portuária chinesa China Harbour Engineering Co, além da Bela Vista Holdings (BVH) e a sul-africana Transnet, empresa pública de caminhos-de-ferro da África do Sul.

Moçambique e Botswana acordaram inicialmente este projecto em 2010, prevendo um financiamento total de 7 mil milhões de dólares, a construção de 1100 quilómetros de ligação ferroviária, com capacidade para processar 200 milhões de toneladas de carga diversa por ano, desde a geral a granel, minérios, combustível e passageiros.