Standard melhor banco de investimentos do país

O STANDARD Bank foi recentemente nomeado pela revista EMEA Finance “Melhor Banco de Investimentos de Moçambique”, segundo o African Banking Awards 2016.

Esta é a quarta vez consecutiva que o banco recebe esta distinção, tendo na terceira sido atribuída pela Global Finance Magazine.

Um comunicado de imprensa do Standard Bank recebido na nossa Redacção refere que em 2016 esta instituição bancária aprofundou o seu alinhamento estratégico e tem estado a demonstrar experiência e liderança nos mercados de capitais e em todas as áreas de serviços bancários corporativos e de investimento.

“Com o objectivo de alcançar a eficiência, no conjunto de negócios e transacções efectuados pelo banco em Moçambique e, particularmente, a rentabilidade do capital, procuramos aprimorar a satisfação dos nossos clientes, investir no capital humano e cultivar relações sustentáveis com todos os nossos públicos”, sustentou, a propósito, André du Plessis, director da Banca Corporativa e de Investimentos do Standard Bank.

Este prémio, conforme sublinhou, constitui o reconhecimento do trabalho desenvolvido por uma equipa multidisciplinar altamente qualificada e experiente da Banca de Investimentos, centrada na geração e estruturação de negócios, bem como no fortalecimento do relacionamento com os clientes.

Importa referir que a publicação EMEA Finance é dirigida à comunidade financeira da Europa, Médio Oriente e África, onde se incluem presidentes e executivos de topo e outros gestores financeiros responsáveis pela realização de investimentos e pela tomada de decisões estratégicas em grandes empresas e instituições financeiras.

Os prémios atribuídos pela publicação constituem um reconhecimento aos bancos comerciais e de investimento, gestores de activos, corretores e consultores pelas suas realizações durante o ano.

Instituição inaugura balcão em Nacala Porto

O Standard Bank acaba de abrir um novo balcão no Município de Nacala Porto, província de Nampula.

O novo empreendimento enquadra-se na estratégia de expansão gradual do banco pelo país, que se complementa com a introdução de canais electrónicos e constitui um sinal claro de que a instituição continua comprometida com a dinamização da economia nacional.

Intervindo no acto, Tomaz Salomão, Presidente do Conselho de Administração do Standard Bank, referiu-se ao facto de a agência de Nacala Porto representar uma contribuição para o aumento dos meios de pagamento, para além dos recursos da instituição, designadamente humanos e infra-estruturais, colocados à disposição do Governo e do sector privado, na árdua e necessária tarefa de inclusão financeira.

“É neste contexto que a agência está aberta, para que todos os agentes económicos desta região, incluindo famílias, encontrem as soluções que procuram e que possam concretizar os seus empreendimentos”, destacou Tomaz Salomão.

Por sua vez, o governador provincial, Victor Borges, disse que Nampula oferece condições económicas para que cada vez mais bancos se instalem devido à dinâmica da sua actividade e, naturalmente, com a particularidade de existir a Zona Económica de Nacala.

Depois de congratular o banco pelo tamanho e qualidade da nova agência do Standard Bank, Victor Manuel Borges destacou que Nampula tem uma economia vibrante que ano após ano demonstra pujança, que se encontra patente nos números.

“Em 2015, a produção global de Nampula atingiu 58 mil milhões de meticais e projectamos para este ano alcançar 64 mil milhões”, frisou Victor Manuel Borges.

No actual cenário, o Município de Nacala Porto ocupa o segundo lugar em termos de concentração de instituições bancárias ao nível da província, depois da cidade da Nampula.

Para o director da filial do Banco de Moçambique em Nampula, Assunção Lobo, é visível o desenvolvimento do sistema bancário na província, quer em termos do aumento do número de instituições, quer do ponto de vista de uma maior diversificação da gama de actividades e de operadores financeiros.

“A abertura da nova agência do Standard Bank em Nacala reflecte a necessidade de oferecer aos clientes da instituição e ao público em geral melhores serviços, em melhores condições de atendimento, e aos colaboradores um espaço de trabalho mais amplo e confortável”, concluiu Assunção Lobo.

Esta iniciativa do Standard Bank constitui, igualmente, uma resposta aos apelos do Governo para a bancarização de Moçambique, através da expansão dos serviços financeiros para além dos grande círculos urbanos.