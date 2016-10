Segundo o Presidente Filipe Nyusi: Ambição é tornar o país destino turístico de eleição

MOÇAMBIQUE pretende ser, até ao ano de 2015, o destino turístico de eleição mais exótico de África, segundo foi avançado terça-feira última pelo Presidente da República, Filipe Nyusi.

Nyusi, que falava na inauguração do maior estabelecimento hoteleiro de Moçambique, o Maputo AFECC Gloria Hotel, apontou que o país já é famoso pelas suas excelentes praias costeiras, produtos ecoturísticos sensacionais, uma cultura fascinante e uma indústria de rápido crescimento integrada e sustentável.

Para Filpe Nyusi, é ciente desse elevado potencial turístico e por ser um poderoso instrumento para gerar emprego e renda que o Governo elegeu o turismo como uma das áreas catalisadoras do desenvolvimento económico e com efeitos multiplicadores sobre toda a economia e sociedade.

Instalado na parte frontal do Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, na Avenida da Marginal, na capital do país, o AFECC Gloria Hotel possui duas salas de conferência – uma com capacidade para duas mil pessoas e outra para oitocentas –, 258 quartos, parque de estacionamento para 670 viaturas, restaurantes e outros serviços.

“Este novo hotel vai contribuir para densificar e diversificar a oferta de produtos turísticos, em particular das opções de alojamento de alto padrão na cidade de Maputo. Temos a consciência de que através deste acto demos um passo com vista a explorar o potencial turístico de Moçambique, que dispõe de mais de 2400 quilómetros de costa, com facilidade de combinação de vários produtos como a fauna, flora, praia e cultura, conferindo ao país vantagens comparativas em relação a vários países da região”, sustentou.

Segundo o Presidente, o turismo tem confirmado o seu carácter transversal no panorama económico nacional, manifestando-se como um potente articulador de novas e promissoras oportunidades de negócios.

Actualmente, o turismo é uma actividade em pleno crescimento quer no país quer no mundo, e com perspectivas bastante promissoras para o futuro.

É um sector que contribui com mais de 10 por cento no Produto Interno Bruto (PIB) mundial, gerando receitas que ascendem a biliões de dólares anualmente e empregando acima de 100 milhões de pessoas, maioritariamente em pequenas e médias empresas.

Pesquisas recentes revelam que a criação de emprego no turismo cresce uma vez e meia mais rapidamente do que em qualquer outro sector do ramo industrial.

Para o Presidente da República, a atracção crescente de turistas internacionais, cujo número ultrapassou ano passado 1,6 milhão de chegadas, aumenta a convicção do Governo de que tem de continuar a apostar fortemente nesta actividade.

Já o turismo doméstico – outra aposta do Governo – mobiliza em média 4,1 milhões de turistas. Estes dados, no entender de Nyusi, quando colocados em perspectiva com o elevado potencial turístico que o país possui, mostram que há um longo e sinuoso caminho a percorrer.

“Dados em nosso dispor indicam que entre 2011 e 2015 foram aprovados 1770 projectos de investimentos orçados em cerca de 446.6 milhões de dólares, os quais criaram 5707 postos de trabalho. Em 2015, as receitas do turismo atingiram 193 milhões de dólares e a contribuição do sector para o PIB foi de apenas 2,5 por cento”, apontou.

Acrescentou que, pelo facto de estes indicadores não espelharem o que efectivamente o turismo pode trazar para a economia do país, o Governo pretende, urgentemente, fazer mais de forma célere e melhor.